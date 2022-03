Start der „Bewusst gesund“-Initiative „Was hilft bei Allergien?“

Schwerpunktwoche vom 26. März bis 2. April in allen ORF-Medien

Wien (OTS) - Seit Jahren steigt die Zahl der Allergiker/innen auch in Österreich. Bei der letzten Gesundheitsbefragung von 2019 gaben ca. zwei Millionen Menschen an, unter einer Allergie zu leiden. Bei einer großen Reihenuntersuchung zeigte sogar jeder dritte Proband einen positiven Allergietest. Daher stellt der ORF die 30. „Bewusst gesund“-Initiative vom 26. März bis 2. April 2022 in seiner gesamten Medienvielfalt unter das Motto „Was hilft bei Allergien?“. Eine Allergie kann nicht immer verhindert werden. Doch es gibt zahlreiche Risikofaktoren, die wir selbst in der Hand haben, und Betroffene können einiges dazu beitragen, um Allergiesymptome zu mildern oder sogar loszuwerden. Darauf will die ‚Bewusst gesund‘-Schwerpunktwoche aufmerksam machen.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Schwerpunktwoche gibt Thema breiten Raum, das immer mehr Menschen betrifft“

„Zum bereits 30. Mal bündelt der ORF seine TV-, Radio- und Online-Berichterstattung sowie die Angebote der Landesstudios im Rahmen einer einwöchigen ‚Bewusst gesund‘-Initiative. Mit der aktuellen Schwerpunktwoche ‚Was hilft bei Allergien?‘ gibt der ORF einem Thema breiten Raum, das immer mehr Menschen betrifft. Eine Woche lang bietet der ORF in allen seinen Medien Hilfestellung, Information und Service und leistet damit einen wichtigen öffentlich-rechtlichen Mehrwert.“

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn: „Für unsere Gesundheit mitentscheidend ist unser Immunsystem!“

„Bei Menschen mit einer Allergieerkrankung ist das Immunsystem überaktiv: Es hält an sich harmlose körperfremde Substanzen für gefährlich und reagiert überschießend. Es kann alle Altersgruppen betreffen, reicht von Pollen- bis zu Nahrungsmittelallergien und der Leidensdruck ist beträchtlich. Mit dem ORF-Schwerpunkt wollen wir alle Österreicherinnen und Österreicher informieren – insbesondere über die neuesten Erkenntnisse sowohl in Diagnostik als auch Therapie.“

Für den Anstieg von Allergien sind mehrere Faktoren verantwortlich. Klimawandel und Umweltverschmutzung spielen dabei ebenso eine große Rolle wie die westlichen Lebensgewohnheiten und – nicht nur in Corona-Zeiten – eine übermäßige Hygiene. Pollenallergie ist die häufigste Form von Allergie, gefolgt von Hausstaubmilben-, Tierhaar-, Lebensmittel- und Medikamentenallergie. Daher haben nach wie vor viele Allergiker/innen Angst vor der Corona-Impfung. Bei einer Allergie kommt es zu einer Überreaktionen des Immunsystems, es wehrt sich gegen Stoffe, die im Grunde harmlos sind. Die Symptome reichen von Juck- oder Niesreiz, Hautrötungen und -ekzemen bis zu einem lebensgefährlichen anaphylaktischen Schock. Die Behandlung von Allergien erfolgt in drei Schritten: Auslöser vermeiden, Symptome durch Medikamente lindern und sogenannte Hyposensibilisierung – dabei wird versucht, das Immunsystem langsam an Allergene zu gewöhnen.

Zahlreiche Sendungen wie „Bewusst gesund – Das Magazin“, „Guten Morgen Österreich“, „Studio 2“, „kreuz und quer“, das ORF-Kinderprogramm und ORF III Kultur und Information beschäftigen sich mit dem Thema. Auch die ORF-Radios nehmen sich des Themas an. Ausführliche Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Internet liefern auch die ORF-Landesstudios. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT begleiten die Gesundheitsinitiative mit zahlreichen Informationsangeboten, auch die „ORF nachlese“ widmet sich der Frage:

Was hilft bei Allergien?

Auf Anregung des ORF-Publikumsrats führt der ORF seit Februar 2008 unter der Dachmarke „Bewusst gesund“ die Gesundheitsberichterstattung noch effektiver zusammen. Mit den Programminitiativen, die wissenschaftlich vom ORF-Gesundheitsbeirat unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn begleitet werden, verstärkt der ORF sein Serviceangebot kontinuierlich.

