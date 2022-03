Universität für angewandte Kunst Wien: Große Freude über fünf neue FWF-Projektförderungen

Wien (OTS) - Namens der Universität für angewandte Kunst Wien zeigt sich die Vizerektorin für Forschung und Diversität, Barbara Putz-Plecko, sehr erfreut über die erfolgreiche Bewilligung von fünf neuen Projekten, die vom Kuratorium des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung - FWF -, bewilligt wurden. Das FWF-Kuratorium bewilligte in seiner letzten Sitzung 13 PEEK-Projekte (PEEK – Programm zur Entwicklung und Erschließung der Künste), wovon fünf an der Universität für angewandte Kunst Wien angesiedelt sind. "Ich freue mich sehr über den Erfolg meiner Kolleg:innen, die mit ihrem Engagement und ihrer Expertise mit ihren Projekten dazu beitragen werden, das Feld künstlerischer Forschung in seinen vielfältigen Dimensionen und Erkenntnispotenzialen weiter zu erschließen und zu definieren. Es tut gut, die Angewandte über diese Erfolge einmal mehr als inspirierendes und stärkendes Environment für Forschung bestätigt zu sehen", so Putz-Plecko.

Konkret starten an der Angewandten dank der Bewilligung durch den FWF folgende fünf PEEK-Projekte:

Zerbrochene Sammlung am Institut für Konservierung und Restaurierung, Projektleiterin: Gabriela Krist

Gestrickte Körper Materialität am Institut für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung, Projektleiterin: Katharina Sabernig

Der Atlas (kreativer Mechanismen): [Kuratieren – Dirigieren] am Institut für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung, Projektleiterin: Basak Senova

Zwischen Kritik und Hoffnung an der Abteilung Mode Design, Institut für Design, Projektleiterin: Grace Wales Bonner

Raum-Teil-Depot – Artefakte als Innovationsressource am Institut für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung, Projektleiter: Christoph Kaltenbrunner

