Startup City Wien trotz Corona international im Blickpunkt

Ungebrochenes Interesse am Vienna Startup Package – 118 Bewerbungen aus 37 Ländern

Wien (OTS) - Unbeeindruckt von der Covid-Krise haben sich 2021 insgesamt 118 Startups aus 37 Ländern für das Vienna Startup Package beworben – obwohl schon in der Bewerbungsphase klar war, dass die Teilnahme aufgrund der Pandemie nur rein digital möglich sein wird.

„Dieses rege Interesse der internationalen Startups an Wien, besonders auch unter den momentanen schwierigen Verhältnissen, freut mich außerordentlich,“ so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.“ Wir arbeiten intensiv daran, die Stadt in der internationalen Wahrnehmung als innovativen Standort für Startups, Unternehmen und Talente zu verankern! Wien punktet in der Pandemie zusätzlich als sicherer und stabiler wirtschaftlicher Boden – auch in der internationalen Startup Szene.“

Vienna Startup Package: Seit acht Jahren ein Renner

Seit 2014 haben exzellente internationale Startups mit dem Vienna Startup Package die Möglichkeit, den Wirtschaftsstandort Wien und dessen Startup Ökosystem für einige Wochen kennen zu lernen. Ziel des Angebotes ist es, dass sich vermehrt internationale Startups hier in Wien ansiedeln. Die bisherige Bilanz des Packages kann sich sehen lassen: 1.381 Bewerbungen aus 104 Ländern der Welt gingen bisher ein, 108 internationale Startups hatten dadurch die Gelegenheit, in die Wiener Szene einzutauchen. Die Top Ten der Einreichungen pro Land seit 2014 führt Großbritannien mit insgesamt 103 Bewerbungen an, gefolgt von Rumänien (68) und Israel (61).

Wiens Bedeutung als zentraler Wirtschaftsmotor im CEE-Raum wird auch durch die Anzahl der interessierten Startups aus dieser Region unterstrichen: Alleine aus dem Südost- und Osteuropäischen Raum langten in den letzten acht Jahren insgesamt 449 Bewerbungen ein.

Verdichtung rund um internationales Aushängeschild ViennaUP

Das im Frühjahr 2021 erstmals durchgeführte internationale Startup Festival ViennaUP führte im vergangenen Jahr auch rund um das Vienna Startup Package zu einer Neuerung: Wurden die ausgewählten Startups bisher in zwei Tranchen zu je 10 Unternehmen im Frühling und im Herbst nach Wien eingeladen, konzentrierte die Wirtschaftsagentur Wien ihre Betreuung für die 20 letztjährig ausgewählten Startups nur mehr rund um den Zeitpunkt der ViennaUP’21.

„Damit schaffen wir Synergien und vergrößern die globale Reichweite in der Startup Zielgruppe“, so Hanke. „Mit der ViennaUP und dem Vienna Startup Package rücken wir Wien erfolgreich ins Zentrum der Aufmerksamkeit, festigen in diesem Zeitraum die internationale Vernetzung in der Startup Community und rücken unsere Stadt ins globale wirtschaftliche Scheinwerferlicht.“

Diese Kumulierung ist keine Ein-Tagesfliege: die Bewerbungsphase für das Vienna Startup Package 2022 läuft bereits und die 20 auszuwählenden Startups werden im späten Frühjahr 22 punktgenau zur ViennaUP’22 in Wien landen. Die Vernetzung mit Akteurinnen, Investoren, Organisationen und Unternehmen ist damit sowohl auf internationaler Ebene als auch lokal garantiert.

Erfolgreiches Startup Jahr in Wien

Mit der ViennaUP’21 schlug Wien bereits im April/Mai ein neues Kapitel in der internationalen Positionierung Wiens als Wirtschaftsstandort auf: Mehr als zehn Millionen Menschen wurden mit den digitalen Kommunikationsmaßnahmen erreicht, insgesamt 25.000 Teilnahmen aus 60 Ländern machten die ViennaUP’21 zum größten digitalen europäischen Startup Event des Jahres.

Die ersten beiden Wiener Unicorns bitpanda und GoStudent – Startups mit einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar – entstanden just ebenfalls im Frühjahr 21 und setzten neue Maßstäbe für die Szene.

Und im Herbst hat die Wirtschaftsagentur Wien mit der Kooperation mit dealroom - der führenden europäischen Datenplattform zu Startups und Wachstumsunternehmen – ein weiteres Fenster für die internationale Sichtbarkeit der Wiener Szene geöffnet. Führende internationale Standortrankings greifen auf die Daten von dealroom zurück, die Wiener Plattform bietet ein gesamtheitliches Abbild des städtischen Ökosystems: Startups, Investorinnen, öffentliche Einrichtungen, Universitäten, physische Personen – sie alle finden sich auf vienna.dealroom.com wieder und schaffen neue Vernetzungsmöglichkeiten.

Informationen und Bewerbung für das Vienna Startup Package 2022:

https://wirtschaftsagentur.at/startup-city-vienna/vienna-startup-package/

Alle Informationen zu ViennaUP’22:

https://viennaup.com/

Alle Informationen zur Startup-Stadt Wien unter diesem Link:

www.startupcityvienna.at

