Sachslehner: „In Wien folgt auf jeden Entlastungsschritt sofort wieder eine Gebührenerhöhung“

Dass Bürgermeister Ludwig ausgerechnet jetzt eine Erhöhung der Fernwärme-Preise prüfen lässt, entlarvt die Doppelmoral der SPÖ

Wien (OTS) - „In der Stadt Wien folgt auf jeden Entlastungsschritt sofort wieder eine Gebührenerhöhung. Anstatt dem Beispiel der Bundesregierung zu folgen und auch auf Landesebene weitere Anti-Teuerungsmaßnahmen zu beschließen, lässt Bürgermeister Michael Ludwig ausgerechnet in der aktuellen Situation eine Erhöhung der Fernwärme-Preise prüfen. Damit belastet Ludwig nicht nur die Einwohner Wiens, sondern bringt auch seine eigene Partei mitsamt SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner in akute Erklärungsnot. Denn während die SPÖ-Bundespartei sogar die 4 Milliarden Euro schweren Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung zu wenig sind, denkt Ludwig laut über zusätzliche Gebührenerhöhungen nach und entlarvt damit die Doppelmoral der SPÖ“, so die Generalsekretärin der neuen Volkspartei, Laura Sachslehner.

„In Wien jagt eine Gebührenerhöhung die nächste. Die durchschnittlichen Wohnkosten etwa sind in Wien zwischen 2010 und 2020 um 32,6% gestiegen. Das Parken wurde im selben Zeitraum um 83,3% teurer, das Wasser um 55,4%. Das Valorisierungsgesetz, mit dessen Hilfe Bürgermeister Ludwig den Wienerinnen und Wienern ihr Geld aus der Tasche zieht, muss endlich abgeschafft werden“, so Sachslehner.



