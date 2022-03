FPÖ – Nepp: Erhöhung der Wiener Fernwärme-Preise wäre modernes Raubrittertum

FPÖ verlangt Preisbremse

Wien (OTS) - „Über eine Preiserhöhung bei der Wiener Fernwärme darf in der aktuellen Situation nicht einmal im Ansatz nachgedacht werden“, kommentiert Wiens FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, die Aussage von Bürgermeister Michael Ludwig, eine Erhöhung prüfen zu wollen. „Der Bürgermeister spielt Feuerwehr bei dem Brand, den er selbst gelegt hat. Die Wienerinnen und Wiener können keine weiteren Erhöhungen verkraften, eine sofortiger Preisbremse ist unumgänglich. Die ohnehin massiv angezogenen Strom- und Gaspreise sowie die galoppierende Inflation sind schon kaum mehr zu heben, nun die Fernwärme, die rein im Wirkungsbereich der Stadt liegt, auch verteuern zu wollen, ist eine Frechheit sondergleichen! Ein Bürgermeister, der die Wienerinnen und Wiener so offensichtlich verhöhnt und in Manier eines modernen Raubritters regiert, ist rücktrittsreif!“

