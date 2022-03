Berlakovich: Lebensmittelversorgungssicherheit für Europa enorm wichtig

Frankreich: Parlamentarische Konferenz zu Landwirtschaft, Energie und Regionalpolitik

Wien (OTS) - Auf Einladung der französischen Ratspräsidentschaft tagten bis gestern Vertreter aller Parlamente der EU-Mitgliedsländer in Frankreich zu den großen Themen Landwirtschaft, Energie und Regionalpolitik. "Diese Konferenz fand zum richtigen Zeitpunkt statt. Die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ist beschlossen und jetzt geht es um die Umsetzung. Der Ukrainekrieg verändert vieles. Der Green Deal und allen voran die Farm to Fork-Strategie sehen weitere Reduktionen der Dünger- und Pflanzenschutzmittel vor. Außerdem sollen noch mehr Flächen aus der Produktion genommen werden. In der Folge wird laut EU die Lebensmittelerzeugung sinken und gleichzeitig werden die Lebensmittelpreise steigen. Das ist aktuell nicht der Weg den wir uns leisten können. Jetzt geht es um die weltweite Versorgungs- und Ernährungssicherheit", so der österreichische Delegationsleiter Nationalrat Nikolaus Berlakovich.

"Durch den Krieg in der Ukraine muss man die EU-Strategien nun neu bewerten und an die neuen Bedingungen anpassen. Die Lebensmittelpreise sind jetzt schon gestiegen. Weitere Preisanstiege bei Lebensmitteln würde die Bevölkerung nicht akzeptieren", so der ÖVP-Nationalrat weiter.

"Umweltschutz und Biodiversität sind wichtig und müssen weiterhin Schwerpunkte sein. Gleichzeitig sollen die Bauern aber auch Lebensmittel zu leistbaren Preisen produzieren können, um so die Lebensmittelversorgungssicherheit für Europa auch in Zukunft garantieren zu können", so Berlakovich abschließend.

In diesem Zusammenhang unterstützt Nikolaus Berlakovich Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, die sich dafür einsetzt, dass die Brachflächen vorübergehend für die Produktion genutzt werden. (Schluss)

