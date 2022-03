Dietmar Griebler ab 1. Juli 2022 neuer Magistratsdirektor in Wien

Wien (OTS/RK) - Der Wiener Stadtsenat hat am Dienstag, den 22.3.2022 auf Vorschlag von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig einstimmig beschlossen, den derzeitigen Finanzdirektor der Stadt Wien, Mag. Dietmar Griebler, MBA (52) ab 1. Juli 2022 zum Magistratsdirektor und Landesamtsdirektor von Wien zu bestellen. Der derzeitige Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner (64) tritt Ende Juni, nach 12 Jahren in dieser höchsten administrativen Funktion der Stadt Wien in den Ruhestand. Der Vorschlag des Wiener Bürgermeisters erfolgt nach Ausschreibung der Position und beruht auf dem Ergebnis eines Hearings durch ein unabhängiges Personalberatungsunternehmen.



Lebenslauf Dietmar Griebler:

Dietmar Griebler schloss das Studium der Rechtswissenschaften 1993 in Wien ab. Der gebürtige Wiener begann seine Tätigkeit bei der Stadt Wien nach dem Gerichtsjahr 1994 im MBA 10. Nach einer Station bei der MA 63 – Gewerbeangelegenheiten wechselte er 1997 in die damalige MA 4 – Allgemeine Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten, von wo er 2001 in die MA 5 – Finanzwesen wechselte. Von 2003 - 2005 absolvierte Griebler den Post-Graduate Universitätslehrgang „International Executive MBA Public Management“ an der University of Salzburg Business School. 2006 übernahm er die Leitung der Präsidialabteilung des Bürgermeisters und 2008 zusätzlich die Funktion des Bereichsleiters für Dezentralisierung der Verwaltung der Stadt Wien. Seit Jänner 2013 leitet Dietmar Griebler die MA 5 – Finanzwesen, seit Juni 2013 auch als Finanzdirektor der Stadt Wien. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Leeb

Kommunikation Magistratsdirektion

Tel.: +43-1-4000-82125