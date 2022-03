KlimaTicket: Grundwehrdiener und Zivildiener fahren ab 1. April gratis mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Österreich

Wien (OTS) - Ab dem 1. April 2022 können alle Grundwehr- und Zivildiener kostenlos mit dem KlimaTicket in ganz Österreich unterwegs sein, das haben Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Zivildienstministerin Elisabeth Köstinger und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Dienstag gemeinsam verkündet. Das KlimaTicket gilt für die Dauer des Zivil- und Grundwehrdienstes und in allen öffentlichen Verkehrsmitteln im ganzen Land – jedem Bus, jeder Bim und jeder Bahn. Auch Soldat:innen in Ausbildung und Zeitsoldaten können vom KlimaTicket profitieren. Damit wird klimafreundliche Mobilität so einfach und bequem wie nie zuvor.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler dazu: „Mit dem KlimaTicket können die Grundwehr- und Zivildiener alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Österreich kostenlos nutzen. Jeder Bus, jede Bim und jede Bahn sind inkludiert, egal ob man für den Grundwehr- und Zivildienst oder in der Freizeit unterwegs ist. Damit machen wir klimafreundliche Mobilität so einfach wie nie zuvor und sagen gleichzeitig Danke an die vielen jungen Menschen, die eine wertvolle Stütze für unsere Gesellschaft sind.“

Zivildienstministerin Elisabeth Köstinger dazu: „Bisher gab es für Zivildiener nur die ‚ÖBB Card Zivildienst‘ und etwa für Regionalbusse einen Fahrtkostenersatz. Dass unsere Zivildiener auch das neue KlimaTicket für ganz Österreich nützen können, war mir daher ein großes Anliegen. Denn sie leisten 365 Tage im Jahr einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft. Mit dem KlimaTicket können unsere Zivildiener neun Monate lang mit allen teilnehmenden öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Österreich fahren. Damit ist uns ein großer Schritt gelungen, um den Zivildienst zu attraktivieren und wir leisten auch einen Beitrag für mehr Klimaschutz.“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sagt: „Die Einführung des KlimaTickets ist eine der Maßnahmen des Bundesheeres, um den Grundwehrdienst noch attraktiver zu machen und soll auch als Dank an die jungen Soldaten für ihren wertvollen Einsatz verstanden werden. Der wichtige Beitrag unserer Grundwehrdiener zur Erfüllung der Aufgaben des Bundesheeres wurde in diesen herausfordernden Zeiten besonders deutlich. Mit dem KlimaTicket schaffen wir aber auch mehr Sicherheit für unsere Soldaten – der Weg in die Kaserne oder nach dem Dienst wieder nach Hause, ist mit der Bahn einfach deutlich sicherer.“

Insgesamt können bis zu 30.000 Grundwehrdiener, Zivildiener, Soldat:innen in Ausbildung und Zeitsoldaten pro Jahr vom KlimaTicket profitieren. Bisher konnte nur eine Freifahrt vom Wohn- zum Dienstort oder eine ÖBB ÖsterreichCard beantragt werden, mit dem KlimaTicket sind nun alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Österreich inkludiert. Ausgestellt wird das Klimaticket ab sofort an allen Servicestellen der KlimaTicket Vertriebspartner, dazu zählen etwa die Schalter der ÖBB, der Westbahn und der teilnehmenden Verkehrsverbünde.

