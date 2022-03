AVISO - Sonntag, 27.3.: Rede von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner „Ein Land. Eine gemeinsame Zukunft.“

Grundsatzrede um 11.00 Uhr in der Aula der Wissenschaften in Wien – Mit Gästen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur

Wien (OTS/SK) - Am Sonntag, 27. März 2022, hält SPÖ-Klub- und -Parteivorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner um 11.00 Uhr in der Aula der Wissenschaften in Wien eine Grundsatzrede. Die Rede zur aktuellen politischen Situation in Österreich und Europa steht unter dem Motto „Ein Land. Eine gemeinsame Zukunft.“ ****

Zeit: Sonntag, 27. März 2022, 11.00 Uhr, Einlass für Medienvertreter*innen ab 9.00 Uhr

Ort: Aula der Wissenschaften (2. Stock), Wollzeile 27A, 1010 Wien

Die Veranstaltung wird auch via Livestream übertragen:

Facebook: http://facebook.com/sozialdemokratie/live

Youtube: https://tinyurl.com/2p9ybr7r

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. Für die Veranstaltung gilt ausnahmslos die 3-G-Regel („geimpft, getestet oder genesen“). Aus organisatorischen Gründen ist eine vollständige Akkreditierung der Medienvertreter*innen (Redakteur*innen, Fotograf*innen, Kameraleute, Tontechniker*innen etc.) bis Freitag, 25. März 2022, unter SPOePressedienst @ spoe.at unbedingt erforderlich!

Aufgrund der notwendigen Kontrollen bitten wir Sie, möglichst früh beim Check-in für die Medienvertreter*innen zu erscheinen. Dieser ist ab 9.00 Uhr geöffnet.

Während der gesamten Veranstaltung gilt FFP2-Maskenpflicht.

