Flüchtlingsball 2022: Musikalische Weltreise am 23. April im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - Am 23. April 2022 findet der 28. Flüchtlingsball des Vereins Projekt Integrationshaus im Wiener Rathaus statt. Großartige Künstler*innen aus den unterschiedlichsten Musik-Genres hüllen den Abend in einen internationalen und multikulturellen Soundteppich. Vorstandsvorsitzende Katharina Stemberger erklärt, warum der Flüchtlingsball trotz des Krieges in der Ukraine stattfindet: „Wir schauen hin, wir fühlen mit und wir sind entsetzt über das Leid, das der Krieg bei den Menschen in der Ukraine, und auf der ganzen Welt, verursacht. Und TROTZDEM wollen wir den Flüchtlingsball 2022 veranstalten, um damit ein Zeichen der Freude und des Friedens und der kulturverbindenden Wirkung von Musik zu setzen. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt den Projekten für geflüchtete Menschen im Integrationshaus zugute. Dadurch können wir Schutzsuchende auf dem Weg in eine sichere Zukunft begleiten.“ Um 20:00 Uhr beginnt der Einlass, die Eröffnung findet um 21:00 Uhr statt. Karten für den Ball gibt es bei der Bank Austria und bei Wien-Ticket.

Ball-Organisator Nikolaus Heinelt freut sich über das Line-Up: „Es wird eine musikalische Weltreise sein. Wir holen auch jene auf die Bühne, die einst vor Krieg, Terror und Gewalt aus ihren Heimatländern geflüchtet sind. Sie setzen an diesem Abend gemeinsam mit heimischen Künstler*innen sowie Künstler*innen mit Migrationshintergrund ein starkes Zeichen für Solidarität und Frieden.“ Auf den Bühnen des Flüchtlingsballs dieses Jahr zu sehen: EsRAP & Gasmac Gilmore, Vusa Mkhaya & Band, 5/8erl in Ehr´n, Matho & Vienna Dance-hall Orchestra, Hot Club du Nax, Vienna Ishtar Ensemble und viele mehr. An den Turntables setzen DJ Funky P feat. K.S Kopfsache, Snessia & Jedal Strange, DJ Tony & Bebe sowie Trash D & Silikon die Weltreise fort. Eröffnet wird der diesjährige Flüchtlingsball vom iranischen Trommler Yashar.

Der Reinerlös des 28. Wiener Flüchtlingsballs geht an die Projekte für geflüchtete Menschen im Integrationshaus. Die Hilfe und Unterstützung für Schutzsuchende reicht dabei weit über die reine Unterkunft für Asylwerber*innen und geflüchtete Menschen hinaus: intensive psychosoziale Betreuung, psychologische Betreuung der geflüchteten Kinder, eine unabhängige Rechtsberatung und andere Projekte könnten ohne die Unterstützung durch Spenden nicht in der notwendigen Qualität umgesetzt werden.

Verein Projekt Integrationshaus



Das Integrationshaus ist ein auf nationaler und internationaler Ebene anerkanntes Kompetenzzentrum für die Aufnahme und Integration von Geflüchteten. Schutzsuchende finden hier sowohl Unterkunft als auch Betreuung, Bildung und Beratung. Besonders berücksichtigt werden Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf, wie Traumatisierte, Alleinerzieher*innen, physisch und psychisch Kranke sowie unbegleitete minderjährige Geflüchtete. 150 Mitarbeiter*innen zeigen hier tagtäglich, gemeinsam mit Freiwilligen, wie die Aufnahme und Integration von Geflüchteten und Migrant*innen bestmöglich funktioniert.

Pressefotos unter: https://www.integrationshaus.at/de/presse

28. Wiener Flüchtlingsball

Großartige Musiker*innen aus aller Welt sind mit dabei: u.a. EsRAP & Gasmac Gilmore, Vusa Mkhaya & Band, 5/8erl in Ehr'n, Matho & Vienna Dancehall Orchestra, Hot Club du Nax und das Vienna Ishtar Ensemble.



Dresscode: Kleidung beliebig, aber erwünscht



Der Erlös des gesamten Flüchtlingsballs kommt den Projekten des Integrationshauses zugute: vom Wohnheim bis hin zur Kinderbetreuung, über Sprachkurse bis hin zur unabhängigen Rechtsberatung.

Datum: 23.04.2022, 20:00 - 00:00 Uhr

Ort: Wiener Rathaus

Felderstraße 2, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.fluechtlingsball.at/de/

Website des Flüchtlingsballs Flüchtlingsball 2022

