„WELTjournal / WELTjournal +“: „Baltikum – in Russlands Schatten“ und „Tschernobyl – Tourismus in der Gefahrenzone“

Am 23. März ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine herrscht in den baltischen Staaten größte Sorge. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Christa Hofmann – zeigt dazu am Mittwoch, dem 23. März 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Baltikum – in Russlands Schatten“. Um 23.05 Uhr folgt die Dokumentation „Tschernobyl – Tourismus in der Gefahrenzone“.

WELTjournal: „Baltikum – in Russlands Schatten“

Die Menschen in Estland, Lettland und Litauen haben Angst, das nächste Ziel einer russischen Invasion zu werden. Das Baltikum war fast 50 Jahre Teil der Sowjetunion. Seit 1991 sind Estland, Lettland und Litauen unabhängig und als einzige ehemalige Sowjetrepubliken Mitglieder der EU und der NATO. Das „WELTjournal“ zeigt, wie sensibel die Lage des Baltikums an der Ostgrenze Russlands ist und wie groß die Beunruhigung vor allem unter den älteren Menschen ist, die damals unter sowjetischer Herrschaft gelebt haben. Mit zunehmenden Spannungen sehen sich aber auch die russischen Minderheiten konfrontiert, die in Estland und Lettland ein Viertel der Bevölkerung ausmachen.

WELTjournal +: „Tschernobyl – Tourismus in der Gefahrenzone“

Die Übernahme des Katastrophen-Atomkraftwerks Tschernobyl durch russische Truppen hat die Gefahr radioaktiver Verstrahlung wieder in die Schlagzeilen katapultiert. Im April 1986 ereignete sich in Tschernobyl die schlimmste Nuklear-Katastrophe der Geschichte, bei der weite Teile der Ukraine und viele Länder Europas radioaktiv kontaminiert wurden. „WELTjournal +“ berichtet, wie sich in der nach wie vor hochverstrahlten Sperrzone um das Katastrophen-AKW eine Art illegaler Tourismus entwickelt hat. Bis Kriegsausbruch drangen junge Ukrainer/innen, unter ihnen Abenteurer, Künstler/innen und Extremsportler, heimlich in die Sperrzone ein und erforschten die verlassenen Ruinen. Sie wanderten durch die verfallende Geisterstadt, sprangen mit Fallschirmen von leerstehenden Hochhäusern, campierten in einer post-apokalyptischen Landschaft – und schlugen alle gesundheitlichen Risiken in den Wind.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at