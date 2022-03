Phoenix Tower International erwirbt über 3.200 Türme von Cellnex Telecom in Frankreich

Boca Raton, Florida, 22. März 2022 (ots/PRNewswire) - Phoenix Tower International („PTI") gab heute bekannt, dass das Unternehmen - vorbehaltlich der Genehmigung der französischen Wettbewerbsbehörde („FCA") - eine endgültige Vereinbarung mit Cellnex Telecom über den Erwerb von 1.226 Telekommunikationsstandorten in sehr dichten Gebieten in Frankreich abgeschlossen hat, wodurch SFR als zweiter großer MNO-Kunde von PTI in Frankreich hinzukommt. Gleichzeitig wird PTI mit seinem Joint-Venture-Partner Bouygues Telecom 2.000 Standorte in sehr dicht besiedelten Gebieten erwerben. Beide Transaktionen stehen im Zusammenhang mit den Abhilfemaßnahmen der französischen Wettbewerbsbehörde, die auf die Übernahme von Hivory durch Cellnex im vergangenen Jahr folgten.

Mit diesen jüngsten Transaktionen und dem bereits angekündigten Aufbauprogramm mit Bouygues Telecom wird PTI in den kommenden Jahren über 5.000 Standorte in Frankreich besitzen und betreiben und damit zu einem der größten unabhängigen Anbieter von Mobilfunkinfrastruktur in Frankreich werden.

„Mit diesen Transaktionen und dem kürzlich erfolgten Abschluss weiterer Türme in Französisch-Westindien erweitert PTI seine Präsenz in Frankreich, einem der dynamischsten Telekommunikationsmärkte in Europa. Das Wachstum von PTI wird auch weiterhin den Ausbau der Abdeckung für alle französischen Mobilfunkbetreiber im ganzen Land erleichtern. Wir freuen uns, dass wir bei dieser Transaktion mit den Fachleuten von Cellnex zusammengearbeitet haben", erklärte Dagan Kasavana, CEO von PTI.

„Diese verschiedenen Transaktionen verstärken weiterhin das Engagement von PTI in Frankreich und auf dem europäischen Markt. Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Bouygues Telecom zu vertiefen und das Modell der unabhängigen Türme in Frankreich auszubauen, das als Katalysator für eine bessere Abdeckung aller Betreiber dienen wird", sagte Tim Culver, Executive Chairman von PTI.

Freshfields Bruckhaus Deringer und Natixis waren als Berater für PTI tätig. Herbert Smith Freehills fungierte als Cellnex-Berater.

Informationen zu Phoenix Tower International

PTI wird über seine Tochtergesellschaften pro forma für diese Transaktionen mehr als 18.000 Fernmeldetürme in Europa, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und der Karibik besitzen und betreiben. In Europa ist PTI in mehreren Ländern vertreten, darunter Frankreich, Italien, Irland, Malta und Zypern.

PTI wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, ein führender Standortanbieter für Mobilfunkbetreiber auf der ganzen Welt in wachstumsstarken Märkten zu sein. Zu den Investoren von PTI gehören von Blackstone verwaltete Fonds und verschiedene Mitglieder des Managementteams. Der Hauptsitz von PTI befindet sich in Boca Raton, Florida. Weitere Informationen finden Sie unter www.phoenixintnl.com.

Informationen zu Cellnex Telecom

Cellnex verwaltet ein Portfolio von mehr als 130.000 Standorten in Spanien, Italien, den Niederlanden, Frankreich, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, Irland, Portugal, Österreich, Dänemark, Schweden und Polen - einschließlich der prognostizierten Ausbauprojekte bis zum Jahr 2030. Die Geschäftstätigkeit von Cellnex gliedert sich in vier Hauptbereiche: Telekommunikationsinfrastrukturdienste, audiovisuelle Rundfunknetze, Sicherheits- und Notdienstnetze sowie Lösungen für die Verwaltung intelligenter städtischer Infrastrukturen und Dienste. Das Unternehmen ist am kontinuierlichen Markt der spanischen Börse notiert und gehört zu den selektiven Indizes IBEX 35 und EuroStoxx 100. Für weitere Informationen: www.cellnex.com

