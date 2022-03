„Starmaniacs“ treten am 25. März vor Gastjuror Lemo auf

Der Sänger und preisgekrönte Songwriter ist ab 20.15 Uhr Teil der „Starmania 22“-Jury in ORF 1

Wien (OTS) - Gefühlvoller Austro-Musiker mit lebenserfahrener Stimme:

Der dreifache „Amadeus“-Preisträger und erfolgreiche Sänger und Songwriter Lemo nutzt sein Wissen über das Musikbusiness am Freitag, dem 25. März 2022, live ab 20.15 Uhr in ORF 1, um als Gastjuror die Performances der zwölf „Starmaniacs“ zu beurteilen. Der Wahl-Wiener kann auf eine Vielzahl von Band-Projekten und Live-Auftritten zurückblicken und hat sich im Laufe seiner Karriere zu einem Künstler entwickelt, der als besonders nahbar und gelassen gilt. Durch seine Erfahrung sieht Lemo, wer das „gewisse Etwas“ hat, das es braucht, um Erfolg zu haben. Nach den Auftritten der „Starmaniacs“ präsentiert Lemo seinen neuen Song „Analoge Revolution“. Mit ihm gemeinsam bewertet auch in dieser Woche die aus Erfolgssänger und „Amadeus“-Preisträger Josh. sowie Artistin und Model Lili Paul-Roncalli bestehende Fix-Jury die Auftritte der Kandidatinnen und Kandidaten. Auch zwei weitere Fixsterne dürfen nicht fehlen – Moderatorin Arabella Kiesbauer, die durch den „Starmania“-Abend führt, und Ö3-Star Philipp Hansa, der kommentiert, sind am Freitagabend natürlich ebenfalls mit von der Partie.

Erfahrung und Erfolge: Lemo gibt Wissen an musikalischen Nachwuchs weiter

Drei „Amadeus“-Awards als Songwriter des Jahres, Songs und Alben, die wochenlang Top-Platzierungen in den heimischen Single- und Albumcharts sowie den Airplaycharts erreicht haben und eine Zusammenarbeit mit der EAV, aus der einer der erfolgreichsten Radiohits der Band hervorgegangen ist: Gastjuror Lemo, der derzeit an seinem neuen Album arbeitet, hat den „Starmaniacs“ vorgemacht, wie eine erfolgreiche Musikkarriere aussieht. Der Sänger und Songwriter ist eine Fixgröße im österreichischen Pop – er hat seine Songs schon bei gemeinsamen Shows mit u. a. James Blunt, Mark Forster und Revolverheld gespielt. Lemo kann den Kandidatinnen und Kandidaten nicht nur vermitteln, was einen gelungenen Auftritt ausmacht, sondern ihnen auch Tipps geben, wie man das Publikum die Emotionen eines Songs am besten fühlen lässt. Lemo: „Ich bin seit der ersten Staffel ‚Starmania‘-Fan, freue mich total auf all die tollen Kandidatinnen und Kandidaten und bin schon gespannt, ob ich den ‚Star von morgen‘ entdecken werde. Abgesehen davon freut es mich wahnsinnig, dass meine Gastjurorenschaft zufällig mit dem Release meiner neuen Single zusammenfällt. Oh Happy Day!“

Josh. und Lili Paul-Roncalli beurteilen „Starmaniacs“ gemeinsam mit Lemo

Der vielseitige Musiker Josh. kennt die Spielregeln des Musikbusiness und weiß, worauf es ankommt, um sich als Musiker von anderen abzuheben. Er hat mit zwei Alben und zahlreichen Hit-Singles bereits mehrfach bewiesen, dass er den Nerv des Publikums trifft. Dank seiner Live-Erfahrung auf den größten Bühnen Österreichs und Deutschlands kann er kompetent und unverblümt beurteilen, was einen gelungenen Gesangsauftritt ausmacht. Weltklasse-Artistin und Model Lili Paul-Roncalli ist im Rampenlicht aufgewachsen. Egal ob in der Zirkusmanege, vor den TV-Kameras oder auf Social Media – sie weiß, was eine gelungene Performance ausmacht und wie sich die frischen „Starmaniacs“ am besten in Szene setzen, um das Publikum zu begeistern. Mit Hilfe ihrer Expertise gibt sie wertvolle Tipps zur Bühnenpräsenz, Ausstrahlung und Gesamterscheinung der Kandidatinnen und Kandidaten auf deren Weg zum „Star des Jahres“.

„Starmania 22“ online und in den sozialen Netzwerken

Das multimediale Online-Package auf starmania.ORF.at und TVthek.ORF.at liefert von täglichen News über exklusive Storys, Interviews und Fotostrecken bis zu umfassenden Live-Streams und Video-on-Demand-Angeboten alles, was das Fanherz begehrt. Der ORF TELETEXT berichtet in seinen Magazinen „Leute“ und „Kultur und Show“ über die ORF-Castingshow. #Starmania22: Auf den ORF-Social-Media-Accounts gibt es zahlreiche Infos zur Show und zu den Kandidatinnen und Kandidaten. Neben den ORF-Facebook-Seiten (@ORF sowie @ORF1) und den ORF-Instagram-Accounts (@ORFstarmania, @ORF und @echt.orf1) bietet auch auf TikTok ein eigener Channel (@ORFstarmania) zahlreiche Inhalte ganz im Stil der Social-Media-Plattform.

„Starmania“-Revival auf Flimmit

Flimmit zeigt mit den Final-Shows aller bisherigen Staffeln ein Wiedersehen mit den Gewinnern Michael Tschuggnall, Verena Pötzl, Nadine Beiler, Oliver Wimmer und Anna Buchegger sowie den beiden legendären Zweitplatzierten und heutigen Austro-Stars Conchita Wurst und Christina Stürmer. Welcher Grundstein für eine erfolgreiche Musikkarriere mit einer Castingshow-Teilnahme gelegt werden kann, zeigen darüber hinaus die Dokumentationen „Conchita – Unstoppable“ und „Conchita – Queen of Austria“, die ebenfalls auf Flimmit (www.flimmit.at) abrufbar sind.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at