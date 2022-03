Body Positivity und Körperakzeptanz - SCHNEIDEREI-MARKT am 26. und 27. März in Schloss Schönbrunn Apothekertrakt

Wien (OTS/Schneiderei-Markt) - Der am kommenden Wochenende in Wien stattfindende SCHNEIDEREI-MARKT lässt keine Wünsche offen: als Plattform und Präsentationsrahmen für Unternehmer:innen und Kreative aus dem Bereich innovative Schneiderei, Nähen und Design, als Werkschau und nicht zuletzt als Verkaufsmarkt. Profis und Hobby-Näher:innen, Modeaficionados und Do it yourself-Expert:innen können ein Wochenende lang ein abwechslungsreiches Sortiment an Materialien und Dienstleistungsangeboten entdecken und haben die Möglichkeit, ProduzentInnen und HändlerInnen persönlich kennenzulernen.

Das kostenfreie Rahmenprogramm auf der Vortragsbühne und auf dem neu installierten „Talksofa im Spitzhof“ widmet sich neben den beliebten Nähthemen Fragen zu Body Positivity, Sichtbarkeit und Körperakzeptanz.

So werden die Macherinnen des Labels „We are Dessousmakers“ zeigen, dass selbstgenähte Dessous für alle Körpertypen sexy und bequem sein können, die Styling-Expertin Martina Reuter stellt ihr neues Buch vor und verrät modische Tipps und Tricks. Wie Frauen mehr Sichtbarkeit durch sorgfältig gewählte Kleidung erreichen können, behandelt Sonja Wöhrenschimmel-Wahl in ihrem Vortrag.

Der Apothekertrakt im Schloss Schönbrunn mit seinem lichtdurchfluteten Spitzhof bietet den perfekten Rahmen für den 5. Schneiderei-Markt, der eine der ältesten Kulturtechniken im fantasievollen Kleid des 21. Jahrhundert feiert.

Kurzinformation:

SCHNEIDEREI-MARKT 2022

Samstag, 26. März 2022 / 10:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag, 27. März 2022 / 10:00 bis 17:00 Uhr

Eintritt: € 6.- /Person (Tageskassa)

Facebook: www.facebook.com/schneidereimarkt

Instagram: www.instagram.com/schneidereimarkt/

Site: www.schneiderei-markt.at/

Schloss Schönbrunn Apothekertrakt, 1130 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Helga Neubauer

tel: +43 (0) 699 1924 88 77

presse @ schneiderei-markt.at