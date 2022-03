Grüne Alsergrund fordern Abtragung der Mauer in der Spitalgasse

Wien (OTS) - Eine Abtragung der Mauer in der Spitalgasse beim AKH fordern die Grünen Alsergrund. „Die Mauer, die keiner will und die die frisch zu pflanzende Baum-Allee gefährdet, muss wieder weg“, so Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin Josefa Molitor-Ruckenbauer von den Grünen. Bürger:innen schlagen Alarm und haben schon vor Wochen einen Baustopp gefordert. Selbst die Bezirksvorsteherin hat via Medien ausgerichtet, diese Mauer für nicht sinnvoll zu halten. Durch den Bau der Mauer haben die neu zu pflanzenden Bäume keinen Platz zum Wachsen und könnten bald absterben.

„Offensichtlich hat der Bezirk nicht alles Mögliche unternommen, um die Wiederrichtung der ungeliebten Mauer zu verhindern. Es ist nicht zu akzeptieren, dass niemand für diese Entscheidung die Verantwortung übernehmen will. Deshalb sagen wir, wenn niemand zur Wiedererrichtung dieser Mauer steht, dann tragen wir sie wieder ab. Die über 850 Bürger:innen, die sich gegen diesen Mauerbau ausgesprochen haben, werden es uns danken“, so Molitor-Ruckenbauer.

Auch das Bundesdenkmalamt konnte in dieser Sache nichts mehr tun. Es wurde erst Anfang März dieses Jahres wegen alternativer Möglichkeiten von der Bezirksvorsteherin kontaktiert. Da lagen die Beschlüsse der zuständigen Stellen, insbesondere des Bezirkes, aber bereits vor. „Dem Bundesdenkmalamt nun die Verantwortung für diese Entscheidung aufzubürden, mag politisch opportun sein, entspricht aber keineswegs den Tatsachen“, betont die Kultursprecherin der Grünen im Nationalrat, Eva Blimlinger.



