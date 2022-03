Deutschland gurgelt mit Tests aus Österreich: LEAD Horizon schließt Kooperation ab

Wien (OTS) - LEAD Horizon goes Deutschland: Das österreichische Unternehmen gibt die Zusammenarbeit mit CoviMedical, dem führenden Anbieter von Corona-Testlösungen in Deutschland, bekannt. Damit stehen die aus Wien bekannten PCR-Testkits von LEAD Horizon auch der deutschen Bevölkerung zur Verfügung. CoviMedical gibt die Tests an mehr als 200 Standorten in Deutschland aus. Ziel ist, das Angebot mit möglichst vielen Partnern aus der Politik, Medizin und Wirtschaft flächendeckend auszurollen, um für bevorstehende Pandemie-Wellen vorbereitet zu sein.

Ein gutes Jahr, nachdem in Wien das Erfolgsprojekt „Alles gurgelt“ startete, werden die Testkits von LEAD Horizon nun auch in Deutschland an mehr als 200 Standorten ausgegeben. Gemeinsam wollen LEAD Horizon und CoviMedical das Angebot zu einem flächendeckenden Modell ausbauen, um durch regelmäßige und effiziente PCR-Testungen für mehr Sicherheit innerhalb der Bevölkerung und der Wirtschaft zu sorgen.

„Wir freuen uns sehr, unser bewährtes Testkonzept nun auch in Deutschland anbieten zu können. Mit CoviMedical haben wir einen Partner mit viel Expertise an unserer Seite, der ähnlich agil und dynamisch agiert wie wir“, sagt Angela Hengsberger, Prokuristin von LEAD Horizon, über die Zusammenarbeit. „Das Wiener Projekt ‚Alles gurgelt‘ ist ein internationales Erfolgsmodell und ein wichtiger Baustein bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie. Jetzt wollen wir zeigen, dass dies auch in Deutschland und in anderen europäischen Ländern funktionieren kann”, fügt Hengsberger hinzu.

Testangebot als Frühwarnsystem

Das dritte Jahr der Pandemie wurde auch in Deutschland mit einem Höchststand an Infektionszahlen eingeläutet. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Die PCR-Gurgeltests sind genau die richtige Erweiterung des COVID-19-Testangebots. Sie sind günstig, einfach durchzuführen und liefern schnell zuverlässige Ergebnisse. Unser Ziel ist es, dieses Angebot mit möglichst vielen Partnern aus der Politik, Medizin und Wirtschaft auszubauen, damit Deutschland besser auf nächste Pandemie-Wellen vorbereitet ist. Mit regelmäßigen PCR-Testungen können wir ein Frühwarnsystem etablieren, das vulnerable Gruppen schützt und die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft aufrechterhält“, sagt Christoph Neumeier, Gründer und Geschäftsführer von CoviMedical.

Damit ein Krankenstand nicht zum Stillstand wird

In Österreich hat LEAD Horizon zusätzlich ein Testangebot speziell für private Unternehmen auf die Beine gestellt, das unabhängig von Vorgaben der Politik einen wichtigen Beitrag für ein sicheres Umfeld in Unternehmen und Institutionen leistet. „Eine einzige mit dem Coronavirus infizierte Person kann schnell einen ganzen Betrieb lahmlegen“, so Hengsberger zum Grundgedanken der Unternehmenslösung. „Unsere PCR-Selbsttests schützen und entlasten medizinisches Personal. Sie helfen, teuren Arbeitskraft- und Produktionsausfällen vorzubeugen und den Betrieb in Unternehmen aufrecht zu erhalten“, führt Hengsberger weiter aus.

Im Rahmen von „Wir gurgeln – Business“ können heimische Unternehmen bei LEAD Horizon einmalig oder wöchentlich eine gewünschte Menge an PCR-Gurgeltestkits für ihre Beschäftigten bestellen. Diese können – je nach Bestellmenge – bis zu sieben Tagen in der Woche direkt an den Unternehmensstandort zugestellt und von dort wieder zur Auswertung abgeholt werden. Die Testung kann von den Mitarbeiter:innen sowohl zu Hause als auch im Unternehmen durchgeführt werden. Innerhalb von 24 Stunden nach Abholung wird das Testergebnis via E-Mail zugestellt.

Als zusätzlichen Service bietet LEAD Horizon den teilnehmenden Betrieben das Unternehmens-Dashboard als Monitoring-Tool an. Alle Testergebnisse fließen automatisch in das digitale Dashboard ein, auf das nur definierte Personen im Unternehmen Zugriff haben. Dies ermöglicht einen Überblick über den Teststatus der Mitarbeiter:innen und vereinfacht das Präventions-Management in Unternehmen.

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Pelzer

Head of Marketing & Communications

m +43 664 107 74 94

pelzer @ lead-horizon.com



LEAD Horizon International GmbH

Sandwirtgasse 12/1

1060 Wien