dm ruft vorsorglich den Artikel „dmBio Marzipan Schoko Eier, 125g“ zurück

dm ruft vorsorglich den Artikel „dmBio Marzipan Schoko Eier, 125g“ zurück

Verbraucherinformation

Salzburg/Wals (OTS) - dm drogerie markt ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes den Artikel „dmBio Marzipan Schoko Eier, 125g“ zurück.

Grund für den Rückruf: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Packungen eine Vermischung mit Nougateiern stattgefunden hat und somit die Allergenkennzeichnung nicht korrekt ist. Sollten Kundinnen und Kunden an einer Allergie oder Unverträglichkeit in Bezug auf Haselnüsse, Milcherzeugnisse oder Soja leiden, bitten wir sie, vom Verzehr abzusehen.



Die Kundinnen und Kunden werden gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren und ungeöffnet oder bereits angebrochen in die dm Filialen zurückzubringen. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet – auch ohne Vorlage des Kassenbons. Für alle anderen Menschen ohne entsprechende Allergien oder Unverträglichkeiten ist der Verzehr unbedenklich.



Die Qualität unserer Produkte hat für uns höchste Priorität. Wir bedauern den Vorfall und entschuldigen uns bei allen Kundinnen und Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Bei Fragen steht der dm Kundenservice zur Verfügung: 0800 - 365 86 33 (gebührenfrei) Mo.-Fr. 07:30-17:30 oder kundenservice @ dm.at.

Rückfragen & Kontakt:

dm drogerie markt GmbH

Mag. Stefan Ornig

Pressesprecher dm drogerie markt Österreich, movea marketing GmbH & Co KG

Tel.: 0662 64 35 79-0

presse @ dm.at