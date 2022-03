FHWien der WKW startet MBA in Sustainable Finance Management

Das berufsbegleitende Studium bereitet darauf vor, den Wandel hin zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen Wirtschaft mitzugestalten. Es beginnt im Herbst 2022.

Wien (OTS) - Das Finanzwesen spielt eine Schlüsselrolle bei der Transformation der Wirtschaft hin zu mehr ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Die EU-Beschlüsse und Verordnungen liefern dazu die maßgeblichen Parameter. Um diesen strategisch relevanten Aufgaben und den damit verbundenen Berichtspflichten gerecht zu werden, braucht es ExpertInnen in Sustainable Finance Management – ein neues Berufsbild, das die Wirtschaft nachhaltig prägen wird. Die Vienna Management Academy der FHWien der WKW reagiert darauf mit einem neuen MBA-Programm. Die berufsbegleitende Ausbildung auf Masterniveau startet im Herbst 2022 und ist modular aufgebaut: Neben dem dreisemestrigen MBA können auch Kurzformate absolviert werden.

ExpertInnen für Sustainable Finance Management sind vielerorts gefragt

„Der MBA in Sustainable Finance Management und seine Kurzvarianten richten sich an Führungskräfte und MitarbeiterInnen von Unternehmen und Organisationen, die dort mit der Implementierung und Koordination sowie dem Management von Sustainable Finance zu tun haben oder dies für die Zukunft planen“, informiert Programmleiterin Dr. Heidrun Kopp. Großer Bedarf an Fachleuten, die in diesem Bereich kompetent sind, bestehe besonders in Finanz- und Versicherungsunternehmen. Einschlägiges Know-how ist aber auch für Beratungsfirmen, NGOs, Aufsichtsbehörden und im öffentlichen Sektor notwendig. „Sich mit Sustainable Finance Management auszukennen, wird in vielen Tätigkeitsfeldern wichtiger“, weiß Kopp. „Dies gilt für den Veranlagungs- und Finanzierungsbereich genauso wie für das Risiko- und Produktmanagement und für Treasury, Controlling, Compliance, Beschaffung und Vertrieb.“

Programmleiterin mit langjähriger Erfahrung im Bankensektor

„Sustainable Finance umfasst mehr als nur nachhaltige Finanzierungen, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte berücksichtigen“, erklärt Programmleiterin Kopp. „Es geht dabei auch um den zielgerichteten Einsatz von öffentlichen Mitteln und die Beschaffung von privatem Kapital, um die Transformation im notwendigen Tempo voranzutreiben.“

Heidrun Kopp ist Expertin für Nachhaltigkeit und Sustainable Finance und hat in Wien, London und den USA studiert. Sie verfügt über langjährige Erfahrung im Bankensektor und beschäftigt sich seit 2010 mit dem Thema Nachhaltigkeit im Finanzwesen.

Gute Vereinbarkeit mit dem Beruf

Der MBA in Sustainable Finance Management ist ein berufsbegleitendes Weiterbildungsstudium, das einen akademischen Abschluss mit Praxisnähe und Anwendbarkeit im Job verbindet. Der Lehrplan nimmt Rücksicht auf Berufstätige: Die Lehrveranstaltungen finden geblockt freitags und samstags statt, ergänzt durch Abendtermine. Viele Inhalte können im Selbststudium bei freier Zeiteinteilung absolviert werden.

Vier Ausbildungsformate mit einer Dauer von 3 Wochen bis 3 Semestern

Der modulare Aufbau ermöglicht es, den Umfang der Weiterbildung an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Zur Auswahl stehen der MBA sowie drei weitere Formate mit unterschiedlicher Dauer:

Executive Program Sustainable Finance Management (3 Wochen)

Certified Program Sustainable Finance Management (1 Semester)

Academic ESG-Expert in Sustainable Finance Management (2 Semester)

MBA in Sustainable Finance Management (3 Semester)

Das MBA-Programm beginnt im September 2022. Das Executive Program startet schon im Mai 2022.

Neuer MBA ist ein Angebot der Vienna Management Academy der FHWien der WKW

Der MBA in Sustainable Finance Management und seine Kurzformate sind Angebote der im Februar 2022 vorgestellten Vienna Management Academy. Unter dieser Marke bündelt die FHWien der WKW ihre Weiterbildungsprogramme für Berufstätige. „Nachhaltigkeit in der Wirtschaft ist ein Fokusthema der Vienna Management Academy und der FHWien der WKW generell“, betont Wolfgang Vrzal, Leiter der Vienna Management Academy. „Denn an der Beschäftigung mit allen Dimensionen der Nach­haltigkeit führt für Unternehmen, die langfristig erfolgreich bleiben wollen, kein Weg vorbei.“ Das Weiterbildungsprogramm in Sustainable Finance Management vermittle Schlüsselkompetenzen für die Transformation der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit, so Vrzal weiter.

Details zum MBA-Programm in Sustainable Finance Management und den Kurzformaten sowie Informationen zur Bewerbung und zu den Kosten bietet die Website der FHWien der WKW:

Weiterbildungsprogramm in Sustainable Finance Management

Der MBA in Sustainable Finance Management bildet Fachleute aus, die den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft vorantreiben. Er startet im Herbst 2022 an der Vienna Management Academy der FHWien der WKW.

„Sich mit Sustainable Finance Management auszukennen, wird in vielen Tätigkeitsfeldern wichtiger“, weiß Heidrun Kopp, die Leiterin der einschlägigen Weiterbildungsprogramme an der Vienna Management Academy der FHWien der WKW.

