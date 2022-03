ÖH Innsbruck verdoppelt Zuschuss zu Psychotherapien und klinisch-psychologischen Behandlungen

Psychische Probleme und finanzielle Hürden

Über ein Drittel aller Innsbrucker Studierenden leidet seit Beginn der Corona-Pandemie an Depressionen, zeigt die Studie StudentsCoWeD – Students’ Coping Strategies, Well-Being, and Distress during the Covid-19-Pandemic, die an der Universität Innsbruck durchgeführt wurde. „ Diese Studierenden brauchen dringend therapeutische Hilfe bei ihren psychischen Erkrankungen und genau deshalb ist es mir ein Anliegen, sie hierbei finanziell zu unterstützen “, so Müller.

Die Kosten für professionelle Hilfe sind dennoch nicht vollends von den Krankenkassen abgedeckt. Die Rückerstattungsmöglichkeiten sind bei weitem nicht so hoch, wie die enorme finanzielle Belastung der teuren Behandlungen.

„ Ich erwarte von der Politik, dass sie psychische Erkrankungen ernster nimmt und deren Behandlung über die Krankenkassen voll abrechenbar macht. Der Status Quo ist ein Augenverschließen vor dieser Situation, in der sich vor allem junge Menschen derzeit befinden “, fordert Schobesberger von der Politik.

Verdopplung des Zuschusses

Um dem Anliegen Nachdruck zu verleihen und Studierenden direkt und unkompliziert zu helfen, wird ab sofort der Zuschuss verdoppelt. Nun können bis zu 10 Therapieeinheiten zu je 50€ bezuschusst werden; insgesamt also max. 500€ statt der bisherigen 250€.

„ Wir freuen uns, vielen Studierenden damit den Zugang zur psychologischer Hilfe zu erleichtern und ihnen finanziell noch besser unter die Arme zu greifen. “, so Müller und Schobesberger vom ÖH-Vorsitzteam abschließend.

Informationen über den Zuschusstopf finden sich auf der Website der ÖH Innsbruck oehweb.at.

