„Stimmen für den Frieden – Das Benefizkonzert für NACHBAR IN NOT“ aus der Wiener Stadthalle brachte rund 200.000 Euro

Beeindruckendes Zeichen der Solidarität der österreichischen Bevölkerung für die Menschen in der Ukraine

Wien (OTS) - Gestern, am Sonntag, dem 20. März 2022, veranstalteten die Stadt Wien und die Vereinigten Bühnen Wien gemeinsam mit den Medienpartnern ORF Wien und ORF III sowie mit Unterstützung der Wiener Stadthalle als Event-Location ein Benefizkonzert zugunsten von NACHBAR IN NOT. Unter dem Motto „Stimmen für den Frieden“ sorgten zahlreiche hochkarätige Künstlerinnen und Künstler aus Klassik, Musical und Popmusik für ein besonderes Konzerterlebnis, das einen Gesamterlös von insgesamt rund 200.000 Euro zugunsten der vom Krieg bedrohten Menschen in der Ukraine einbrachte. Durch den Abend führten ORF-Kulturlady Barbara Rett, „Radio Wien“-Moderator Peter Polevkovits und Musicalstar Lukas Perman.

ORF-Generaldirektor Weißmann: „Gemeinsam sind wir stark!“

Der Erlös durch den Ticketverkauf und die Spenden der etwa 3.000 Konzertbesucher/innen in der Wiener Stadthalle, die am Konzertabend symbolisch durch einen mit 111.000 dotierten Scheck übergeben wurden, sowie die während der ORF-III-Live-Ausstrahlung via kostenloser A1-Spendenhotline lukrierten Beiträge von Anruferinnen und Anrufern bzw. Online-Spenden via nachbarinnot.ORF.at brachten eine Gesamtsumme von rund 200.000 Euro ein.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Es erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit, dass die Hilfsbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher so anhaltend groß ist! Nach einem ORF-Abend im Zeichen von NACHBAR IN NOT mit mehr als fünf Millionen Euro sowie dem fulminanten Stadionkonzert vom Samstag mit insgesamt mehr als einer Million Euro können wir nun auch mit dem gestern live übertragenen Benefizevent aus der Wiener Stadthalle mit einer Gesamtsumme von rund 200.000 Euro dazu beitragen, den vom Ukraine-Krieg betroffenen Menschen zu helfen. Ich danke allen Beteiligten und Partnern sowie den vielen Künstlerinnen und Künstlern, die sich so kurzfristig und unentgeltlich in den Dienst der guten Sache gestellt haben, und natürlich den Spenderinnen und Spendern für dieses überwältigende Zeichen der Solidarität. Gemeinsam sind wir stark und der ORF als öffentlich-rechtlicher Rundfunk des Landes wird sich auch weiterhin mit allen seinen Mitteln für NACHBAR IN NOT einsetzen. Bereits morgen findet ein weiteres hochkarätiges Benefizkonzert im Wiener Musikverein zugunsten der Initiative statt, das ORF III am 27. März ausstrahlen wird.“

Bürgermeister Ludwig: „Helfen Sie uns zu helfen!“

Bürgermeister Michael Ludwig: „Wir dulden keinen Krieg in Europa. Wir dulden keine Aggression auf unserem Kontinent. Mein Dank gilt allen Künstlerinnen und Künstlern, die sich spontan bereit erklärt haben, unentgeltlich an diesem wunderbaren Konzert teilzunehmen. Dadurch konnten wir mit den Einnahmen des Abends der Initiative NACHBAR IN NOT einen Scheck in der Höhe von über 100.000 Euro zur Verfügung stellen.“ Und weiter: „Dass Wien hilft, haben wir schon mit den Hilfskonvois in die Ukraine und in ihre Nachbarländern, durch die Errichtung von Ankunfts- und Beratungszentren sowie Notschlafquartieren bewiesen. Mein Dank gilt allen Wienerinnen und Wienern für ihren großartigen Einsatz, und ich ersuche Sie alle:

Helfen Sie uns bitte weiter! Helfen Sie uns zu helfen! Wir wollen Frieden in Europa, wir wollen Frieden in der Welt, und wir wollen Frieden in der Ukraine“, so Ludwig.

Wiener-Stadthalle-Geschäftsführer Zelenka und Lindenbauer:

„Verantwortung übernehmen“

Matthäus Zelenka und Carola Lindenbauer, die beiden Geschäftsführer der Wiener Stadthalle, betonen: „Kunst und Kultur verbinden und schaffen Gemeinschaft – seit jeher steht die Wiener Stadthalle als wichtigste Event-Location Österreichs für dieses Miteinander. In diesen außergewöhnlich fordernden Zeiten ist es wichtig, dass Public-Value-Institutionen wie unsere Wiener Stadthalle und der ORF ihre Verantwortung wahrnehmen und einen Beitrag für jene leisten, die ganz dringend Hilfe benötigen.“

Das war „Stimmen für den Frieden – Das Benefizkonzert für NACHBAR IN NOT“

Zu Beginn präsentierten die Musicalstars Gino Emnes, Carin Filipčić, Ana Milva Gomes, Maya Hakvoort, Vanessa Heinz und Lukas Perman die bekanntesten Lieder aus VBW-Eigenproduktionen sowie aus der aktuellen Produktion „Cats“. Anschließend traten Radio-Wien-Publikumslieblinge wie Sandra Pires auf, die Stings „Russians“ performte. Auch Kabarettistin, Sängerin und „Dancing Star“ Caroline Athanasiadis sowie Sängerin Iris Camaa erhoben ihre Stimmen musikalisch für den Frieden. Danach betraten zahlreiche Stars der Opernwelt und Klassikszene die Bühne: So interpretierten der Arnold Schoenberg Chor gemeinsam mit dem Musicians for Peace Orchester unter der Leitung von Erwin Ortner „Va, pensiero“ aus Giuseppe Verdis „Nabucco“ sowie „O welche Lust“ – den Gefangenenchor aus Ludwig van Beethovens Oper „Fidelio“. Das Janoska Ensemble mit seiner gewohnt unbändigen Energie nahm genauso teil wie die Wiener Sängerknaben, die „Music for a while“ von Henry Purcell sangen, oder Stargeiger Julian Rachlin mit dem 2. Satz aus Mozarts Violinkonzert Nr. 2. Außerdem zu erleben war Rolando Villazón mit „L’Ideale“ von Francesco Paolo Tosti. Den Höhepunkt dieses besonderen Benefizereignisses stellte John Lennons Friedenshymne „Imagine“ dar, für die sich alle Künstlerinnen und Künstler des Konzerts für NACHBAR IN NOT auf der Bühne versammelten.

Am 23. März auf Radio Wien, als Video on Demand auf myfidelio

Das Benefizkonzert „Stimmen für den Frieden“ ist am Mittwoch, dem 23. März, um 19.00 Uhr in voller Länge auf Radio Wien zu hören. Außerdem stellt die ORF-Klassikplattform myfidelio (www.myfidelio.at) das Konzerterlebnis als Video-on-Demand zur Verfügung.

