Bezirksmuseum 8: Anmelden zum Konzert „Nordlichter“

Rasch Plätze für 24.3. via E-Mail reservieren: contact@judith-sauer.at

Wien (OTS/RK) - Bei einem stimmungsvollen Musik-Abend mit dem Titel „Nordlichter“ treten 7 Künstlerinnen und Künstler auf, die sich Werken von Komponisten aus nordischen Ländern, von Edvard Grieg bis Johann Svendsen, widmen. Dieses Konzert geht am Donnerstag, 24. März, ab 19.00 Uhr, im Festsaal im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) über die Bühne. Der Eintritt ist gratis. Die Zuhörerschaft kann Spenden entrichten. Das Publikum muss die aktuellen Corona-Vorschriften beachten und außerdem bitten die Organisatoren um Anmeldungen per E-Mail: contact@judith-sauer.at.

An dem Konzert wirken arrivierte Künstlerinnen sowie besonders talentierte Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker mit. Als begabte junge Instrumentalisten stellen sich an dem Abend Filip Trifu (Klavier), Leo Baumgartner (Violine) sowie das Trio „GAM“ (Querflöte: Alba Moreno, Querflöte: Magdalena Pfeifer, Klavier: Gracia Fröhlich) vor. Bereits auf den großen Bühnen daheim sind die Sopranistin Judith Sauer und die Pianistin Paula Garcia del Valle. Sauer nahm an Meisterklassen bei namhaften Lehrern teil, ist mit dem Duo „Les Bohémiennes“ seit 2017 auf Erfolgskurs und gastierte schon beispielsweise im „Lehar Theater“ in Bad Ischl. Seit 2019 betätigt sich Garcia del Valle in Wien als Pianistin, Organistin und Korrepetitorin. Zuletzt war die Musikerin an CD-Aufnahmen beteiligt („Die schöne Müllerin“). Auskünfte über die nächsten Veranstaltungen im Josefstädter Bezirksmuseum: Telefon 403 64 15 (Ehrenamtliche Museumsleitung: Maria Ettl). Infos per E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Josefstadt:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Angebote im 8. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse