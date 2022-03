ORF III am Dienstag: Sechsteiliger Heller-Schwerpunkt mit Premiere „André Heller: Ich hab' kein Talent zur Mutlosigkeit“

Außerdem: Neue Ausgabe von „André Hellers Hauskonzerte“ mit Patricia Kopatchinskaja

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 22. März 2022, feiert Universalkünstler André Heller seinen 75. Geburtstag. ORF III Kultur und Information gratuliert ab 20.15 Uhr mit einem sechsteiligen Schwerpunkt.

Im Hauptabend steht zunächst die von Robert Neumüller gestaltete Neuproduktion „André Heller: Ich hab' kein Talent zur Mutlosigkeit“ (20.15 Uhr) auf dem Programm. Darin erinnert sich der kreative Geist und politische Kopf, der seit dem Beginn seiner Karriere Kulturgeschichte in verschiedensten Bereichen mitgeschrieben hat, in einem sehr offenen Gespräch mit Helga Rabl-Stadler und Alexander Wrabetz an manche seiner großen Begegnungen, Stationen und Lernprozesse. Außerdem erzählt Heller von den unterschiedlichsten Verwirklichungen seines abenteuerlichen Weges und wie er sich stets bemüht, seinem Leitspruch „Sich lernend verwandeln“ treu zu bleiben.

Danach zeigt ORF III „André Heller: Mein Hauskonzert“ (21.40 Uhr):

Knapp 40 Jahre nach seinem letzten öffentlichen Gesangsauftritt hat der Jubilar mit ORF III dieses intime TV-Privatkonzert der Extraklasse in den eigenen vier Wänden aufgezeichnet, u. a. begleitet von Ernst Molden, dem Nino aus Wien, Ursula Strauss und Voodoo Jürgens. Eine weitere, neue Ausgabe der Reihe „André Hellers Hauskonzerte“ (23.35 Uhr) ist anschließend zu sehen: Darin führt der Hausherr durch ein zweites musikalisches Gastspiel in seiner Privatwohnung, bei dem Violinistin Patricia Kopatchinskaja im Mittelpunkt steht. Der Abend mit Musik des 20. und 21. Jahrhunderts ist gespickt mit den drei Sätzen der Kreutzer-Sonate von Ludwig van Beethoven. Eine dokumentarische Regiearbeit von André Heller setzt die Geburtstags-TV-Nacht fort: In der 2011 entstandenen Hommage „Qualtinger“ (1.05 Uhr) vergegenwärtigte Heller, künstlerischer Ziehsohn, den unvergleichlichen Ausnahmekünstler und Menschen Helmut Qualtinger. Abschließend bringt ORF III das bereits in ORF 2 gesendete Porträt „Die wahren Abenteuer des André Heller“ (2.35 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at