Buchpräsentation: Biographie der Hirnforschungs-Pionierin Cécile Vogt

Autorin Dr. Birgit Kofler-Bettschart im Gespräch mit Prof.in Karin Gutiérrez-Lobos und Prof. Herwig Czech: 23. März, 19 Uhr, Thalia Wien Mitte

Wien (OTS) - Für Zeitgenossinnen und -genossen war Cécile Vogt (1875-1962), geborene Mugnier, die "Marie Curie der Hirnforschung". In der männlich dominierten Welt der Neurowissenschaften erkämpft sie sich eine weltweit anerkannte Position und baut gemeinsam mit ihrem Lebens- und Arbeitspartner Oskar in Berlin das damals größte und modernste Hirnforschungszentrum der Welt auf. Verehrt und geschätzt von Kolleginnen und Kollegen ihrer Zeit, ist sie nach ihrem Tod zu Unrecht in Vergessenheit geraten.

Ein neues Buch zeichnet das Porträt einer mutigen Frau, die sich mit der männlichen akademischen Welt anlegt, von den Nationalsozialisten aus ihrem Institut vertrieben wird, den bürokratischen und wissenschaftlichen Eliten Westdeutschlands nicht ins versöhnlerische Nachkriegskonzept passt, und in die Mühlen des Kalten Kriegs gerät. Die Autorin holt die geniale Wissenschaftlerin, unkonventionelle Kämpferin, loyale Partnerin und Mutter von drei tüchtigen Töchtern vor den Vorhang und skizziert das spannende und auch tragische Leben einer hochbegabten, durchsetzungsfähigen Frau.

Bei der Präsentation der Biographie diskutiert Autorin Dr. Birgit Kofler-Bettschart mit dem Medizinhistoriker Prof. Herwig Czech und der Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und ehemaligen Vizerektorin für Lehre, Gender&Diversity der MedUni Wien Prof.in Karin Gutierrez über die mehrfach für den Nobelpreis nominierte Forscherin, die ihrer Zeit in vielen Bereichen weit voraus war.



Dr. Birgit Kofler-Bettschart

Cécile Vogt – Pionierin der Hirnforschung

Carl Ueberreuter Verlag, 240 Seiten

ISBN 978-3-8000-7786-1, € 25,00



Buchpräsentation Cécile Vogt - Pionierin der Hirnforschung

Datum: 23.03.2022, 19:00 - 20:00 Uhr

Ort: Thalia Wien-Mitte

Landstraßer Hauptstraße 2a/2b, 1030 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Bettschart&Kofler GmbH

office @ bkkommunikation.com

0676 6368930