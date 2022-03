Mit IT zu einer nachhaltigen Wirtschaft

Die IT-Zeitung COMPUTERWELT und CHG Meridian laden am 29. März 2022 zu einem virtuellen Event über nachhaltige IT. Geplant sind Vorträge in 3 Panels, ein Roundtable sowie 1:1 Sessions.

Wien (OTS) - Seit 1970 hat sich die globale Rohstoffförderung mehr als verdreifacht, auf aktuell über 92 Milliarden Tonnen pro Jahr. Das verursacht etwa die Hälfte der weltweiten Treibhausgasemissionen.

Die “Sustainable IT 2022” ist eine der größten virtuellen Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit in der IT. Zahlreiche Sprecher und Aussteller im EXPO Bereichs werden von 9-17 Uhr demonstrieren, wie man Nachhaltigkeit aktiv im eigenen Unternehmen umsetzen kann.

Highlights aus dem dichten Vortragsprogramm sind zB:

- Net Zero – wie eine nachhaltige IT-Landschaft gelingen kann, CHG & Coca Cola

- On the Digital Edge to Environmental Sustainability, Jutta Grabenhofer, MSc., Microsoft

- Towards Net Zero Computing - Mit modernen Architekturen zu mehr Energieeffizienz und Klimaschutz im Rechenzentrum, Dr. Carlo Velten & Hamut H. Pascha, NUTANIX



uvm

Ein eigener Experten-Roundtable ab 13 Uhr diskutiert live zum Thema „Mit IT zu einer nachhaltigen Wirtschaft?“ Die Teilnehmer kommen von der CHG-MERIDIAN AG, SAP, All for One Steeb, ETC, AfB Österreich und Microsoft.

Für Besucher ist die Veranstaltung vollkommen kostenlos – neben den Vorträgen und dem Ausstellungsbereich stehen Besuchern auch 1:1 Sessions mit anderen Teilnehmern zur Verfügung. Mit dem VIP Ticket um 49 Euro können die Vorträge auch nach dem Event noch angeschaut werden. Die Anmeldung ist bis zum Event noch unter sustain-it.at möglich.

Die Veranstaltung wird unterstützt durch: CHG-Meridian, AfB, All for One, ETC, Nutanix und Scopevisio.

Sustainable IT 2022

Eine der größten deutschsprachigen Konferenzen für Nachhaltige IT 2022, mit mehr als 20 SprecherInnen und zahlreichen Ausstellern. Inklusive EXPO & 1:1 Sessions.



SprecherInnen Highlights:

Dr. Christoph Soukup, r:economy

Felix Kreuterling, Green IT Experte, ATOS

DDr. Philipp Hungerländer, ANEXIA GmbH

Michael König, CHG Meridian

Uta Müller-Werth, All for One Austria

DI Thomas Schneider, Scopevisio,

Petra Bußwald, akaryon GmbH

Dipl.-Inf. Stefan Novoszel, Zühlke Enigineering (Austria) GmbH

Matthias Di Felice, COMPURITAS

uvm.



Programm:



09:00 Networking



09:30 Keynote “Sustainable IT – die Wechselwirkung von IT und Nachhaltigkeit”, Felix Keuterling (ATOS)



10:00 Vorträge in 3 Panels



12:00 Networking



13:00 Roundtable "Mit IT zu einer nachhaltigen Wirtschaft?"



13:00 Vorträge in 3 Panels

Datum: 29.03.2022, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: Online

Online, Österreich

Url: https://de.hopin.com/events/sustainable-it-2022/registration

Tickets Jetzt kostenlos anmelden

