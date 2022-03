Muslimische Jugend Österreich: Wir bleiben jung, wir bleiben laut!

Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens lädt die Muslimische Jugend Österreich zu einem festlichen Abend ein

Wien (OTS) - Gemeinsam mit FreundInnen, UnterstützerInnen & KooperationspartnerInnen blickt die MJÖ auf 25 Jahre Jugendarbeit und Ehrenamt zurück. Diesen festlichen Abend begeht sie in der prachtvollen Kuppelhalle des Naturhistorischen Museums Wien. Ein bewegendes und unterhaltsames Programm mit den schönsten Momenten aus den letzten 25 Jahren erwartet die Gäste.



Die MJÖ freut sich ganz besonders folgende EhrengästInnen begrüßen zu dürfen:



Prof. Anas Schakfeh, Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft a.D. und Ehrenpräsident der MJÖ

Weihbischof Stephan Turnovszky in Vertretung von Kardinal Schönborn,

Bischof der Evangelischen Kirche A.B. Michael Chalupka,

Mag.a Faika El-Nagashi, Abg.z.NR (GRÜNE)

Dr.in Stefanie Krisper, Abg.z.NR (NEOS)

Renate Anderl, Präsidentin der AK Wien und der Bundesarbeiterkammer

Lyle Mikowicz, Second Secretary der Political/Economic Section der US Embassy

Sabrina Prochaska, Vorsitzende der Bundesjugendvertretung



Mit Videobotschaften beehren uns:

Vizekanzler Mag. Werner Kogler und der Vizepräsident des Europäischen Parlaments Dr. Othmar Karas.



Bei Interesse an einer medialen Begleitung der Veranstaltung bitten wir um Akkreditierung unter: presse @ mjoe.at

Festlicher Abend Muslimische Jugend Österreich

Datum: 25.03.2022, 19:15 Uhr

Ort: Naturhistorisches Museum (NHM), Kuppelsaal

Burgring 7, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Muslimische Jugend Österreich

Hager Abouwarda

Mobil: 0677 61608346

Email: office @ mjoe.at