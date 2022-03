Psychologische Hilfe in Krisenzeiten

BÖP gibt Empfehlungen zum Umgang mit den psychischen Folgen des Krieges in der Ukraine

Wien (OTS) - Der Krieg in der Ukraine lässt niemanden unberührt. Erschreckende Bilder in den Medien, Angst, Überforderung, Verlust, Trauer und Wut belasten auch die Menschen in Österreich und führen bei vielen zu einer psychologischen Ausnahmesituation.

Um rasch und niederschwellig zu Entlastung beizutragen, hat der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) ein neues Informationsblatt entwickelt. In diesem wurden auf Grundlage notfallpsychologischer Erkenntnisse psychologische Empfehlungen für den Umgang mit der aktuellen Krisensituation zusammengefasst.

Zum Informationsblatt auf Deutsch: https://bit.ly/BOEP_Hilfe

Zum Informationsblatt auf Ukrainisch: https://bit.ly/BOEP_Hilfe_UA

Zum Informationsblatt auf Russisch: https://bit.ly/BOEP_Hilfe_RU

Für Hilfesuchende ist die BÖP-Helpline von Montag bis Donnerstag von 9-13 unter 01 504 8000 oder per Mail helpline@psychologiehilft.at kostenlos und anonym erreichbar.

