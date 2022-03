Königreich Marokko und Königreich Spanien leiten neue Etappe in bilateralen Beziehungen ein

Königliche Ansprache vom 20. August 2021 legt Parameter für künftige Entwicklung fest

Wien (OTS) - Das Königreich Marokko schätzt die positiven Positionen und das jüngste konstruktive Engagement Spaniens zur Frage der marokkanischen Sahara, die in der jüngsten Botschaft des Spanischen Ministerpräsidenten, S.E. Pedro Sanchez, an Seine Majestät, König Mohammed VI, enthalten sind.

In diesem Brief an Seine Majestät, König Mohammed VI, hat Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez Marokkos Autonomievorschlag als die „ernsthafteste und realistischste Grundlage“ für eine Lösung des Konflikts über die marokkanische Sahara bezeichnet.

In seiner Botschaft an an seine Majestät, König Mohammed VI, betonte der spanische Regierungschef auch, dass „die beiden Länder durch Zuneigung, Geschichte, Geographie, Interessen und gemeinsame Freundschaft untrennbar miteinander verbunden sind“. Sanchez sagte, er sei „überzeugt, dass der Wohlstand Marokkos mit dem Spaniens verbunden ist und umgekehrt".

Die Inhalte dieser Botschaft des Spanischen Ministerpräsidenten ermöglichen es, einen klaren und ehrgeizigen Fahrplan ins Auge zu fassen, um die bilaterale Partnerschaft nachhaltig in den Rahmen der neuen Grundlagen und Parameter zu stellen. Diese Parameter wurden in der Königlichen Ansprache vom 20. August 2021 hervorgehoben. In dieser Ansprache forderte Seine Majestät, König Mohammed VI., dazu auf, „eine neue Etappe in den Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern einzuleiten, die auf Vertrauen, Transparenz, gegenseitiger Rücksichtnahme und der Einhaltung von Verpflichtungen basiert.“

In diesem Sinne der Einleitung einer neuen Etappe der bilateralen Beziehungen kommt nun auch der Besuch des Spanischen Ministers für auswärtige Angelegenheiten, Europäische Union und Zusammenarbeit, José Manuel Albares, Ende März nach Rabat. In weitere Folge ist auch ein Besuch des Spanischen Ministerpräsidenten im Königreich Marokko geplant.

