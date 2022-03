Zum Energiepaket eine dringende Bitte an die Medien, der vierten Gewalt im Staat

Rudi: Eure Aufgabe ist die Einordnung und nicht die Übernahme von Regierungsspins

Wien (OTS) - Die Meldung zum präsentierten Energiepaket trägt den Titel: "Bundesregierung entlastet Bevölkerung und Wirtschaft um weitere 2 Milliarden Euro." Nette Bundesregierung, nachdem sie zuerst die Spenden für die Ukraine verdoppeln, geben sie uns nun 2 Milliarden. Die müssen Geld haben. Unser Geld nämlich.

Zu den Fakten, damit ich heute keine Regierungseinordnungsmeldung in der Zib1 sehen und morgen in den Komplizenmedien der Regierung lesen muss. Falls doch, so gibt man sich der Lächerlichkeit preis und sollte seinen Presseausweis schreddern, im BKA wird gerne geholfen.

Fakt 1: Dieses Paket verschlechtert unsere CO2-Bilanz (Grüne sind ja wegen des Klimaschutzes in der Regierung und erdulden daher alles geduldig, Schmerz wird erleichtert um monatliches Gehalt)

Fakt 2: Entlastung für Mehrkosten bei Strom und Gas meist nur ein Bruchteil der Mehrkosten Die einzige Entlastungsmaßnahme bei horrenden Strom- und Gaspreis ist die Absenkung der Strom- und Gasabgabe, die max. 150-300 EUR je normalem Haushalt bringt, während die Mehrkosten bei weit über 1.000 EUR liegen werden, manche sprechen von 2.000 EUR

Fakt3: Ministerin Gewessler lügt bei Frage der Windfall Profits + Fakt4: Die normalen Gas, Öl- und Stromkunden zahlen Milliarden Mehrkosten die dann in private Hände und an Shareholder fließen

Durch die massiv gesteigenen Preise gibt es Krisengewinnler, wie z.B. Wasserkraftwerkseigner (VERBUND etc) oder Eigentümer von Windparks, die mit unserem Steuergeld gefördert wurden und nun plötzlich statt 7-9 Cent/KwH den Marktpreis von rund 25 Cent bekommen. Ministerin Gewssler sagte, dass man hier keine Besteuerung brauche, denn diese Gewinne würden ja in Form von Dividenden an die Länder fließen und diese würden dann in den Ausbau investieren. Nun, es gibt börsenotierte Konzerne und die Hälfte z.B. der Windparks ist in privater Hand.

Etwaige Rechtschreib- oder Grammatikfehler zu entschuldigen. Ich ab für so etwas eigentlich keine Zeit. Your job.

Fragt Euch selbst, ob es Journalismus ist, wenn man nur 1:1 Regierungsspins widergibt.