Kronen Zeitung: Schlagerstar Nik P. feierte Traumhochzeit

Es ist seine vierte Ehe, für seine Karin die dritte. Trotzdem waren sich beide sicher, dass sie heiraten wollen. Die "Kronen Zeitung" hat die Bilder und das Interview mit dem Star.

Wien (OTS) - Nur der allerengste Kreis war eingeweiht: Schlagerstar Nik P., alias Nikolaus Presnik, und seine Karin haben in einer Zeremonie auf den Malediven geheiratet. Zurück in Österreich erfolgte der Gang zum Standesamt für die beiden gebürtigen Kärntner, die seit über vier Jahren ein Paar sind. Beruflich wie privat, denn Ehefrau Karin übernahm auch die Management-Agenden ihres Mannes. "Wir verstehen uns blind. Die harte Zeit in der Pandemie hat uns gezeigt, dass wir zu einander passen und wir miteinander alt werden wollen", erzählt Presnik im Interview mit der "Kronen Zeitung". Dass es seine vierte Ehe und Karins dritte ist, daran stört sich der Komponist, Sänger und Arrangeur, der zuletzt zweimal hintereinander samt Symphonieorchester in Salzburgs Großem Festspielhaus für ausverkaufte Ränge sorgte, nicht. Im Gespräch mit ADABEI Norman Schenz sagt er: "Das sind meine Emotionen, und es wird bestimmt einige geben, die das nicht verstehen. Aber ich kann es nicht jedem Recht machen."

