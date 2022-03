FPÖ – Nepp: Nach Ukraine-Konzert müssen in Wien alle Corona-Maßnahmen aufgehoben werden

Roter Pippi-Langstrumpf-Bürgermeister Ludwig macht sich seine Welt, widdewidde wie sie ihm gefällt

Wien (OTS) - Nach dem gestrigen Ukraine-Konzert mit 45.000 Schulter an Schulter und ohne Masken stehenden Besuchern fordert der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, die Aufhebung sämtlicher Corona-Maßnahmen in Wien. „Dieses Konzert wurde von der Stadtverwaltung genehmigt und fand damit auch die Zustimmung von Bürgermeister Ludwig. Gleichzeitig sind Ludwig und Gesundheitsstadtrat Hacker im Panikmodus und schränken das Leben der Wiener weiter ein. Diese rote Heuchelei ist nicht mehr zu übertreffen“, so Nepp.

„Während im Ernst-Happel-Stadion zigtausende Menschen auf engstem Raum gemeinsam mit – dem zur absoluten Hochrisikogruppe zählenden -Bundespräsidenten Van der Bellen unter dem Jubel der SPÖ abfeiern dürfen, werden Teilnehmer von Demonstrationen und Besucher von Clubs als Gesellschaftsgefährder verunglimpft. Die linken Pippi Langstrümpfe machen sich wieder ihre Welt, widdewidde wie sie ihnen gefällt“, kritisiert Nepp.

„Herr Bürgermeister Ludwig: Hören Sie auf mit dieser Scheinheiligkeit und heben Sie die völlig sinnlose 2G Regel, die Maskenpflicht und die Zwangstests sofort auf. Spätestens nach dem gestrigen Massenkonzert nimmt Ihnen ihre aufgesetzte Panikmiene sowieso niemand mehr ab“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Obmann.

