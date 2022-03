Recruitingday: Berufsinformation der LPD Wien

Zeit: 24.03.2022, 18:00 Uhr Ort: 8911 Admont, Eichelaufweg 410 (Volkshaus)

Wien (OTS) - Im Zuge unserer Recruiting-Tour durch ganz Österreich findet am 24.03.2022, um 18:00 Uhr, die Eröffnung im Volkshaus in Admont statt.

Ziel dieser Tour soll es sein, möglichst viele geeignete Personen für den Polizeiberuf zu gewinnen. Auch Bewerberinnen und Bewerber aus anderen Bundesländern können ihre berufliche Karriere in Wien beginnen und so einen Teil zur Sicherheit in der Bundeshauptstadt beitragen.

Die Bewerbungs- und Aufnahmekriterien gelten für ganz Österreich.

Im Zuge dieser Veranstaltung wird, neben der Vorstellung des facettenreichen Polizeiberufes, das aktualisierte, ab April gültige, Bewerbungsverfahren vorgestellt.

Daher laden wir alle Interessenten herzlich ein, an der Infoveranstaltung der Landespolizeidirektion Wien in Admont teilzunehmen.

Um Anmeldung an LPD-W-Recruiting @ polizei.gv.at wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at