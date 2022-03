Korrektur zu OTS OTS0020

Wien (OTS) - VP-Kobald: Mutmaßlicher Serienbrandstifter von Hietzing festgenommen

Großer Dank an die Beamten der Polizeistation Preindlgasse

– gegen 21-Jährigen wird in 30 Brandfällen ermittelt

Große Erleichterung in Hietzing: Der mutmaßliche Serienbrandstifter, der seit Oktober 2021 Altkleider- und Müllcontainer quer durch den Bezirk in Brand setzte, wurde nun von der Polizei in seiner Wohnung in Liesing festgenommen. „Ich möchte den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Preindlgasse meinen größten Dank aussprechen“, so Silke Kobald, Bezirksvorsteherin des 13. Bezirks. „Mit Unterstützung des Stadtpolizeikommandos Meidling und der Außenstelle Zentrum/Ost des Landeskriminalamts Wien ist es den Polizistinnen und Polizisten der Preindlgasse nach intensiven Ermittlungen gelungen, den Tatverdächtigen auszuforschen. Hierfür danke ich im Namen aller Bezirksbewohnerinnen und –bewohner, die nun wieder beruhigt schlafen können.“

Weitere Ermittlungen laufen

Dem 21-Jährigen werden insgesamt 30 Brände in Hietzing zur Last gelegt, die insgesamt einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht haben. Es wird bereits in weiteren Brandstiftungsfällen gegen ihn ermittelt.

