FPÖ – Hafenecker zu Spritpreise: Es braucht nun sofortige Hilfsmaßnahmen und keine langwierigen Untersuchungen!

Steuern auf Treibstoffe, Gas und Öl sofort senken!

Wien (OTS) - „Spät, aber doch kommt nun auch – was die extrem hohen Treibstoffpreise betrifft – bei ÖVP und Grünen eine sehr langsame und träge Bewegung rein.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker den Umstand, dass nun Justizministerin Zadić den Bundeskartellanwalt beauftragte, eine Untersuchung der gestiegenen Treibstoffpreise in Österreich zu veranlassen. „Den Menschen muss aber schnell geholfen werden und daher müssen ÖVP und Grüne die Steuern auf Treibstoffe, Gas und Öl sofort senken“, so Hafenecker weiter.

„Um diese exorbitant hohen Spritpreise rasch in den Griff zu bekommen, ist daher eine sofortige Halbierung der Steuern auf Treibstoffe notwendig. Sollte diese Maßnahme nicht reichen, muss auch über eine zeitlich begrenzte Streichung der Steuern nachgedacht werden“, forderte Hafenecker.

„Der massive Anstieg der Energiepreise bringt nämlich hunderttausende Menschen in Österreich an den Rand ihrer Existenz. Überdies bringen die derzeitigen Rekordpreise für Sprit, Öl und Gas auch einen Totalschaden für Österreichs Wirtschaft mit sich und dadurch sind ebenso der Wohlstand, die Arbeitslätze und die soziale Sicherheit der Österreicher in höchster Gefahr. Daher braucht es sofortige Hilfsmaßnahmen und keine langwierigen Untersuchungen, wie nun von der Regierung angekündigt, denn nur wer rasch hilft, hilft doppelt“, betonte Hafenecker, der erneut auf die FPÖ-Petition „Kostenlawine stoppen“ hinwies, die unter https://stopp.kostenlawine.at unterzeichnet werden kann.

