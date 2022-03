Tag des Waldes am 21. März – Czernohorszky: „Wiener Wälder wichtig für das Klima der Stadt!“

Neue Broschüre zur naturnahen Waldbewirtschaftung

Wien (OTS) - „Unsere Wälder sind mehr als viele Bäume und Holz. Sie bilden wichtige Lebensgrundlagen für uns Menschen“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky zum „Tag des Waldes“ am 21. März. „Wälder leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz – sie absorbieren beim Wachsen Treibhausgase und dienen dabei als Erholungsraum – der Wald ist damit bester Klimaschützer!“

Eine Wiener Besonderheit ist dabei die „Wienerwaldbrise“, also die Kühlwirkung des Wienerwaldes – sie entspricht der Menge von 23 Millionen Klimageräten. Darüber hinaus übernimmt ein Hektar Wald die jährliche Filterwirkung von 50 Tonnen Ruß und Staub und sorgt somit für gute Luft in Wien. Und gerade im Sommer spielt das Thema Kühlung eine wichtige Rolle: Ohne Wienerwald wäre es in Wien um 6 Grad heißer!

„Aber es gibt große Herausforderungen für die Zukunft: Stürme, Unwetter, Hitze und Trockenheit nehmen zu“, so Jürgen Czernohorszky. „Deshalb setzen wir als Stadt auch auf eine besonders schonende und nachhaltige Waldbewirtschaftung: Denn nur vielfältige und naturnahe Wälder können sich an zukünftige Entwicklungen anpassen.“ In einem vielfältigen Wald wachsen unzählige junge Bäume und Sträucher ganz von selbst aus den Samen der Altbäume und -sträucher. Diese Jungbäume sind – im Gegensatz zu in der Baumschule aufgezogenen und im Wald ausgepflanzten Bäumen - sehr anpassungsfähig.

Jungbäume brauchen aber zum Wachsen Licht. Daher müssen dort, wo junge Bäume wachsen sollen ausgewählte Altbäume gefällt werden. Sehr alte und bereits abgestorbene Bäume sind sowohl stehend als auf dem Waldboden liegend ein wertvoller Lebensraum für Insekten und tragen – wie auch die Baumkronen, die im Wald verbleiben – zur Humusbildung bei. Auch die Holzbringung erfolgt in Wiens Wäldern sehr bodenschonend, unter anderem mittels Hybridseilkran oder Pferden.

Neue Wälder für die Stadt

„Wir schaffen aber auch ganz gezielt neue Wälder in unserer Stadt!“ so der Klimastadtrat. „Unser Ziel ist, neue Waldflächen im Nahbereich der aktuellen Stadterweiterungsgebiete zu entwickeln: Noch heuer geht es an die Umsetzung von Planungen in der Neuen Lobau oder im Bereich Breitenlee - Norbert Scheed Wald.“

Doch es gebe auch auf Bundesebene Handlungsbedarf: „Ministerin Elisabeth Köstinger hat sich wiederholt gegen europaweite Gesetze, die die Forstpolitik regeln, ausgesprochen“, so Czernohorszky. „Offenbar will sie hier jenen, die aus den Wäldern in erster Linie wirtschaftlichen Profit schlagen wollen, entgegenkommen. Ich halte aber eine europäische und auch nationale Zusammenarbeit in dieser Frage für enorm wichtig! Wir müssen unsere Wälder als Klimafaktor erhalten und nachhaltig bewirtschaften – sie rein als Rohstofflieferant zu sehen, ist der falsche Weg!“

Die Stadt stellt ihre naturnahe Waldbewirtschaftung auch in einem neuen Folder „Vielfalt sichert Zukunft“ vor: Er kann über die Stadtinformation bezogen werden und steht im Internet zum Download bereit: https://www.wien.gv.at/umwelt/wald/pdf/folder-vielfalt-zukunft.pdf

