SPÖ-Kärnten: Herwig Seiser mit 97 Prozent als Bezirksparteivorsitzender von Feldkirchen wiedergewählt.

Politik mit Weitblick und Nachhaltigkeit ist dringender notwendig den je - LR Daniel Fellner

Klagenfurt (OTS) - Mit 97,4 Prozent der Delegiertenstimmen wurde SPÖ-Klubobmann LAbg. Herwig Seiser gestern, Freitag, als Bezirksvorsitzender der SPÖ-Feldkirchen wiedergewählt. In der Mehrzweckhalle der Volksschule Glanegg gratulierten neben SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzenden LH Peter Kaiser, der die Konferenz virtuell verfolgte, LR Daniel Fellner, NR Klaus Köchl, SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher und Bezirksfrauenvorsitzende Isabella Preiml sowie zahlreiche weitere Ehrengäste vor Ort.

„Das ist ein starkes Vertrauensvotum und ein Zeichen für die Zufriedenheit mit der bisherigen Arbeit als Klubobmann und als Bezirksvorsitzender, gleichzeitig aber auch Auftrag und Ansporn, mit aller Kraft weiter für Feldkirchen und für ganz Kärnten zu arbeiten,“ so Seiser.

Seiser dankte nach seiner Wiederwahl dem gesamten Team der SPÖ Feldkirchen und strich den großen Zusammenhalt in der Bezirksorganisation hervor, auch durch schwierige Zeiten.

„Die Festzeltpolitik ist vorbei, es braucht Politik mit Weitblick. Wir kennen die politischen Inszenierungen und Ablenkungsmanöver zur Genüge - wir haben in Kärnten einiges an Erfahrung damit. Umso wichtiger ist es jetzt seriös, überlegt und nachhaltig zu arbeiten und unter Beweis zu stellen, dass wir der verlässlicher Partner für die Menschen unseres Landes sind“, so LR Daniel Fellner.

