Enge Partner in Sachen Energiewende, Klimaschutz und öffentlicher Verkehr

Erstes Gespräch zwischen Klimaschutzministerin Gewessler und Landesrat Daniel Zadra

Bregenz (OTS) - Bregenz/Wien (VLK) – Vorarlbergs neuer Mobilitätslandesrat Daniel Zadra absolvierte heute seinen Antrittsbesuch bei Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Aufgrund der augenblicklichen Infektionslage fand der Termin als Videokonferenz statt. Während des einstündigen Gesprächs tauschten sich Gewessler und Zadra zum Ausstieg aus fossilem Öl- und Gas und zu den dabei entstehenden Chancen aus. Der weitere Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie die Weiterentwicklung des Radverkehrs wurden ebenso diskutiert wie die Alternativenprüfung für die S18. „Vorarlberg ist ein wichtiger Partner in Fragen der Energiewende, des Klimaschutzes und des öffentlichen Verkehrs. Aktuell spüren wir, wie wichtig es ist, die Abhängigkeit von Erdgas und damit die Abhängigkeit von Russland zu beenden. Gerade in diesem Bereich werden wir auch in Zukunft intensiv zusammenarbeiten. Ich freue mich auf viele gemeinsame Projekte mit dem neuen Landesrat Daniel Zadra“, betonte Gewessler.

„Ich wäre natürlich gern nach Wien gereist, um Ministerin Gewessler persönlich zu treffen. Es ist ein kleiner Wermutstropfen, dass dies aufgrund der Pandemie-Situation nicht möglich war“, erklärte Landesrat Zadra. „Unabhängig davon freue ich mich über die sehr konstruktiven Gespräche, die wir geführt haben. Vorarlberg ist klimapolitisch sehr ehrgeizig, und die Unterstützung durch den Bund ist dafür eine unverzichtbare Basis.“

„Vorarlberg ist ein wichtiger Partner beim Ausstieg aus fossilem Öl- und Gas. Gerade hier wollen wir die Zusammenarbeit weiter stärken“, betonten die Beiden im Anschluss an die Videokonferenz. Ministerin Gewessler und Landesrat Zadra planen auch rasch ein persönliches Treffen.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Vorarlberger Landesregierung

+43 5574 511 20135

presse @ vorarlberg.at

http://www.vorarlberg.at/presse

+43 664 6255668

+43 664 6255102