Voglauer/Grüne zu Greenpeace-Forderung: Preissteigerungen in Landwirtschaft für Lenkungseffekte nutzen

Mit Getreide als Lebens- statt als Futtermittel könnte EU den Ausfall von ukrainischen Exporten weitgehend kompensieren

Wien (OTS) - „Zusätzlich zu den erschreckenden Bildern aus dem Angriffskrieg Russlands, zeichnet der Ausfall der Getreideexporte aus der Ukraine die reelle Gefahr einer Hungerkrise in Nordafrika. Mit einer anderen Verwendung des europäischen Getreides – als Lebensmittel statt als Futtermittel – kann die EU den Ausfall der ukrainischen Exporte weitgehend kompensieren“, sagt Olga Voglauer, Landwirtschaftssprecherin der Grünen.

Beinahe die Hälfte des in Österreich verwendeten Getreides landet im Futtertrog. Um eine Kalorie Fleisch herzustellen, muss zuerst ein Mehrfaches an pflanzlichen Kalorien verfüttert werden. Das ist ein Umweg, der in der aktuellen Krise dringend zu hinterfragen ist.

„Die Schweinebranche in Österreich steht schon lange wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. Jetzt ist die Gelegenheit für einen Befreiungsschlag: Aus Klima- und jetzt auch aus humanitären Gründen, ist es dringend notwendig, weniger Fleisch zu essen und zu produzieren. Wir sollten jetzt den Umstieg von der Schweinemast in den Ackerbau für die menschliche Ernährung forcieren. Damit könnten Österreich und Europa einen Teil dazu beitragen, die erwarteten Ernteausfälle aus der Ukraine zu kompensieren“, hält Voglauer fest.

