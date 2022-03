SPÖ-Yilmaz: Willkommen heißen alleine reicht nicht für erfolgreiche Integration!

Integrationssprecherin unterstützt Diakonie - Karner und Raab müssen Konzepte vorlegen und Ressourcen freimachen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz unterstützt den 5-Punkte-Plan der Diakonie Österreich zur Integration von ukrainischen Vertriebenen: "Die Diakonie ist eine der größten Einrichtungen, die Vertriebene aus der Ukraine unterstützt. Ihr Forderungskatalog zur Integration dieser ist so sinnvoll wie dringend notwendig. Ich fordere Innenminister Karner und Integrationsministerin Raab auf, klare Konzepte vorzulegen, statt sich in leere Phrasen zu flüchten. Willkommen heißen alleine reicht nicht!" ****

Yilmaz verlangt mehr als nur Bekenntnisse zu "Schutz und Sicherheit" für die Vertriebenen: "Es brauche klare Konzepte und Ressourcen für die Integration der Menschen - in der Schule, auf dem Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft. Dabei muss sichergestellt werden, dass vertriebenen Kindern und Jugendlichen ein bestmöglicher Schulalltag gegeben wird, dass Erwachsene Zugang zum Arbeitsmarkt haben, ohne um ihre Unterstützung oder Bleibe aus der Grundversorgung fürchten zu müssen. Und zwar jetzt und nicht erst in einigen Wochen! Es geht jetzt darum schnell und umfassend zu helfen und Integration von Anfang an umzusetzen." (Schluss) sd/up

