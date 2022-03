Einreichfrist für die NÖ Kulturpreise 2022 bis 8. April

Heuer Sonderpreis für Karikatur

St.Pölten (OTS) - Noch bis Freitag, 8. April, läuft die Einreichfrist für die diesjährigen Kulturpreise des Landes Niederösterreich, mit denen seit dem Jahr 1960 herausragende Leistungen in den Bereichen Kunst und Kultur gewürdigt werden. Vergeben werden auch bei den Kulturpreisen 2022 wieder je ein Würdigungspreis (dotiert mit 11.000 Euro) und je zwei Anerkennungspreise (dotiert mit je 4.000 Euro), diesmal in den Sparten Architektur, Bildende Kunst, Erwachsenenbildung – Volksbüchereiwesen – Heimatforschung - Verfassen heimatkundlicher Werke - Arbeit für Museen, Literatur, Medienkunst – Kunst im elektronischen Raum und die Grenzen von Fachdisziplinen überschreitende Kunst, Musik sowie Volkskultur und Kulturinitiativen.

Aus Anlass von 100 Jahren Niederösterreich gilt der diesjährige Sonderpreis der Karikatur. In Frage kommen dabei künstlerische Projekte, die sich mit Mitteln der Karikatur, des Comic oder der Graphic Novel mit Niederösterreich und seiner Entwicklung in den letzten Jahren und Jahrzehnten auseinandersetzen.

Pro Sparte wählt jeweils eine Fachjury aus den Einreichungen die Anerkennungspreisträger und –preisträgerinnen aus, die Würdigungspreisträger und –preisträgerinnen werden von der Fachjury nominiert. Aufgrund der COVID-19 Pandemie sind digitale Einreichungen erwünscht; postalische Einreichungen sind alternativ dazu ebenfalls möglich, das Einreichformular und der Lebenslauf sind dabei dennoch digital auszufüllen bzw. anzuhängen.

Nähere Informationen unter 02742/9005-17010 und e-mail kulturpreis @ noel.gv.at; die detaillierte Ausschreibung gibt es unter https://kulturpreis.noel.gv.at.

