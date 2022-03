from TEN to TEEN: HPV-Info für Kids und Eltern geht online!

www.hpv-info.at bietet Infos zu Humanen Papillomaviren und der Schutzimpfung dazu

Wien/Graz (OTS) - Humane Papillomaviren können gefährlich sein. Die Impfung gegen diese krankheitsauslösenden Viren schützt. Eine brandneue Website der Österreichischen HPV-Allianz informiert auf kindgerechte Weise über alle Aspekte rund um das Thema HPV und die Möglichkeiten der Impfung dagegen.

Passend zum Frühlingsbeginn und den damit einhergehenden „Frühlingsgefühlen“ stellt die Österreichische HPV-Allianz, ein Zusammenschluss von vielen medizinischen Fachgesellschaften federführend unter der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, eine Website vor, die vor allem Kindern und Jugendlichen Informationen rund um Humane Papillomaviren in altersgerechter Weise liefert und die Vorteile der Schutzimpfung gegen diese lästigen (und manchmal gefährlichen) Viren erläutert. Kinder wie Eltern werden darüber aufgeklärt, welche Arten von Humanen Papillomaviren es gibt und welche die Gesundheit eines Menschen gefährden können.

Von harmlos bis gefährlich

So können HP-Viren nicht nur „harmlose“ Genitalwarzen verursachen. Manche der Viren können Krebs auslösen. Das Spektrum reicht hier von Gebärmutterhalskrebs über Anal- und Peniskrebs bis hin zu Krebsarten im Mund und Rachenraum.

Die Schutzimpfung hilft

Je früher sich Kinder mittels Schutzimpfung vor der Infektion schützen, desto besser. Warum? Eine Ansteckung mit HPV erfolgt in der Regel durch sexuelle Kontakte. Werden Kinder vor der Pubertät gegen HPV geimpft, sind sie vor den krankheitsauslösenden HP-Viren geschützt, weil sie gar nicht erst infiziert werden.

HPV-Infos für Eltern und Kinder

Wie und wo Kinder und Jugendliche sich impfen lassen können – auch darüber informiert www.hpv-info.at. Alle Informationen auf der Website sind kurz, klar und übersichtlich. Auch Eltern und andere Erziehungspersonen können sich auf diese Weise rasch über Humane Papillomaviren, ihre Gefahren, die Art und Weise, wie man sich anstecken kann und welche Schutzmöglichkeiten bestehen informieren und damit ihre Kinder optimal aufklären.

Kids klären Kids auf

Kurze Videos, in denen Kids erklären, was HPV ist und wie man sich dagegen schützen kann, bieten Identifikationsfiguren und holen die Kinder dort ab, wo sie sich befinden – in ihrem Alltag, mit ihren Gedanken, Problemen und Fragen.

Gleichzeitig mit dem Start der Website www.hpv-info.at wird die Österreichische HPV-Allianz auch auf verschiedenen Social Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und YouTube Infos für Kinder und Jugendliche zu HPV veröffentlichen.

