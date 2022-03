Jugendkarlspreis 2022: "Young Changemaker Challenge" ist österreichischer Sieger

Österreich schickt das Projekt des Vereins "YEP - Stimme der Jugend" in die europäische Endrunde für den Jugendkarlspreis

Wien (OTS) - Die österreichische Jury, bestehend aus Europaabgeordneten und Vertreter:innen der Zivilgesellschaft, hat entschieden: Die "Young Changemaker Challenge" von YEP geht für Österreich in die Endrunde zum Jugendkarlspreis 2022. Die Preisträger werden von einer europäischen Jury unter den 27 nationalen Vorauswahlsiegern ausgewählt. Die Preisverleihung findet wird im Mai in Aachen statt.

Die YCM Challenge ist eine Online-Erfahrung für Jugendliche aus der ganzen Welt. Die Jugendlichen diskutieren über gesellschaftliche Fragen und entwickeln Lösungsvorschläge. Das Programm soll junge Menschen dazu befähigen, Veränderungen anzustoßen, aktive BürgerInnen zu werden und ein europäisches und weltweites Netzwerk junger Changemaker zu entwickeln.

Bei der Prototyp-Ausgabe der YCM Challenge im April 2021 nahmen 120 Personen aus über 30 Ländern teil.

Der Grundgedanke der YCM Challenge ist, „Change Making” für alle zugänglich zu machen. Das Programm ist sehr leicht zugänglich, gratis und online. Dadurch sollen Zugangsbarrieren, die es in vielen Empowerment-Projekten gibt, vermieden werden. Es sollen so viele Jugendliche wie möglich befähigt werden, Veränderungen in ihrem gesellschaftlichen Umfeld bewirken zu können.

Hintergrund



Der Europäische Jugendkarlspreis wird an Projekte junger Menschen verliehen, die die europäische und internationale Verständigung fördern. Mit dem Preis wird die tagtägliche Arbeit junger Menschen in ganz Europa zur Stärkung der europäischen Demokratie gewürdigt und ihre aktive Beteiligung an der Gestaltung der Zukunft Europas gefördert. Der 2008 ins Leben gerufene Preis wird gemeinsam vom Europäischen Parlament und der Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen verliehen.

Mehr Info: www.yep-austria.org

Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Bernhard Schinwald, Presse

+43 660 3737 367

bernhard.schinwald @ ep.europa.eu