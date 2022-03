Ostermarkt auf Schloss Hof öffnet am 19. März

Kunsthandwerk, Kulinarik, Musik und Familienprogramm

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Samstag, 19. März, öffnet der traditionelle Ostermarkt auf Schloss Hof wieder seine Tore und bietet bis Ostermontag, 18. April, an den Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils von 10 bis 18 Uhr Kunsthandwerk, Kulinarik, Musik und ein abwechslungsreiches Familienprogramm.

So hat an allen Markttagen jeweils von 11 bis 17 Uhr die Osterhasenwerkstatt geöffnet, in der aus den unterschiedlichsten Bastelmaterialien Geschenke für das Osternest gezaubert werden können. Von 13 bis 16 Uhr hoppelt zudem der Osterhase über das Schlossgelände und verteilt kleine Überraschungen, während im Streichelzoo der erste Tiernachwuchs des Jahres Groß und Klein verzückt und von 14 bis 16 Uhr Ponyreiten sowie Kutschenfahrten für die ganze Familie angeboten werden. Darüber hinaus laden im Gutshof zwei Erlebnispfade und im Barockgarten ein Labyrinth sowie ein Irrgarten mit Aussichtsplattform kleine und große Abenteurer zu einer Entdeckungsreise ein. Am Osterwochenende vom 16. bis 18. April wartet im Barockgarten überdies eine große Ostereiersuche inklusive Osterüberraschung. Ein weiteres Highlight für die Kleinen am Osterwochenende sind Kasperl & Co, die jeweils ab 13 und 15.30 Uhr das Stück „Der falsche Hase“ aufführen.

Auch ein Blick in das Schloss selbst lohnt sich: Dort zeigt die neue Ausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“ die funkelnde Welt der höfischen Tafelkultur, Führungen gibt es täglich ab 11, 12.30, 14 und 16.30 Uhr. Auf Schloss Niederweiden wiederum wirft der zweite Teil der Schau einen Blick hinter die Kulissen der Hofküchen und zeigt den Aufwand hinter der opulenten zeremoniellen Hofhaltung. Führungen finden hier an den Samstagen, Sonn- und Feiertagen ab 11, 14 und 16 Uhr statt, die Familienführungen starten jeweils um 12.30 Uhr.

Öffnungszeiten des Ostermarkts: 19./20. und 26./27. März sowie 2./3., 9./10. und 16. bis 18. April jeweils von 10 bis 18 Uhr. Nähere Informationen unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at bzw. www.imperialtickets.com.

