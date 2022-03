Start „Grey’s Anatomy“: Ellen Pompeo und Co. treten wieder ihren TV-Dienst am ORF-1-Serienmontag an – ab 21. März

Staffelauftakt mit neuen Folgen der Erfolgsserie im Doppelpack ab 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Start für Neues von „Grey’s Anatomy“ am ORF-1-Serienmontag! Ellen Pompeo alias Meredith Grey ist zurück im Grey Sloan Memorial, wenn ab Montag, dem 21. März 2022, ab 20.15 Uhr in ORF 1 wöchentlich neue Folgen des Emmy- und Golden-Globe-gekrönten Kulthits im Doppelpack auf dem Programm stehen. In der deutschsprachigen Free-TV-Premiere von vorerst acht Episoden der 18. Staffel gibt es wieder spannende Geschichten aus dem Leben des engagierten „Grey’s Anatomy“-Teams und auch Meredith Grey blickt nach schweren Zeiten hoffnungsfroh in die Zukunft. Außerdem kann sich das Publikum auf ein Wiedersehen mit altbekannten Gesichtern freuen. So sind Kate Walsh als Dr. Addison Forbes Montgomery und Scott Speedman in der Rolle von Dr. Nick Marsch wieder mit dabei – und „O. C., California“-Star Peter Gallagher hat als Dr. Alan David Hamilton seinen ersten Auftritt. Gleich danach um 21.50 Uhr rücken wieder die Feuerwehrleute der „Station 19“ in der neuen Staffel zu brandgefährlichen Einsätzen aus.

Mehr zu den Inhalten der Auftaktfolgen zur 18. Staffel am 21. März:

„Grey’s Anatomy – Mit anderen Augen“ um 20.15 Uhr

Es liegen schwere Zeiten hinter Meredith, doch nun blickt sie hoffnungsfroh in die Zukunft. Sie wird von Dr. David Hamilton von der Mayo Klinik in Minnesota angeworben, das Gesicht eines hochmodernen Forschungszentrums für Parkinson zu werden. Währenddessen sucht Bailey verzweifelt nach neuem Personal. Owen und Teddy heiraten in einer kleinen Zeremonie im Park. Da verliert plötzlich eine Gruppe Radfahrer die Kontrolle und verletzt den Priester schwer. Mit Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey), Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey), James Pickens (Dr. Richard Webber), Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt), Peter Gallagher (Dr. David Hamilton), Caterina Scorsone (Dr. Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Dr. Jo Karev), Kelly McCreary (Dr. Maggie Pierce), Kim Raver (Dr. Teddy Altman) u. a. Regie: Debbie Allen

„Grey’s Anatomy – Zukunftsaussichten“ um 21.00 Uhr

Meredith lässt sich auf ein Date mit Nick ein, zögert aber noch, das Angebot von Dr. David Hamilton anzunehmen. Auf ihre Bitte hin fliegt Amelia nach Minnesota, um ihr bei der Entscheidung zu helfen. Im Grey Sloan Memorial ortet Winston Rassismus bei der Vergabe von Nieren-Transplantationen. Er setzt alles daran, einer afroamerikanischen Diabetes-Patientin zu einer Transplantation zu verhelfen. Richard führt einen Wettkampf unter den Auszubildenden durch, um sie ihre fehlende Praxis nachholen zu lassen. Dabei tut sich ganz besonders Levi hervor. Mit Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey), Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey), James Pickens (Dr. Richard Webber), Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt), Peter Gallagher (Dr. David Hamilton), Caterina Scorsone (Dr. Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Dr. Jo Karev), Kelly McCreary (Dr. Maggie Pierce), Kim Raver (Dr. Teddy Altman) u. a. Regie: Kevin McKidd

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at