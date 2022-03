Michael Guttmann ist neuer Sportverantwortlicher im ORF Burgenland

Eisenstadt (OTS) - Nach dem Abgang von Anton Pinezich wird Michael Guttmann neuer „Teamchef“ in der Sportberichterstattung des Landesstudios Burgenland.

Mit ihm soll Sport im ORF Burgenland noch aktueller, noch digitaler und noch regionaler werden. Der 49-jährige Michael Guttmann arbeitet seit Dezember 2000 im Landesstudio Burgenland und ist mit den regionalen Gegebenheiten der burgenländischen Sportszene bestens vertraut und mit den burgenländischen Sportgrößen auf Du und Du.

Michael Guttmann hat aber auch nationale und internationale Erfahrung - so war er schon mehrfach bei Olympischen Spielen als Sportreporter im Einsatz. Als Österreichs Spezialist für American Football kommentiert er auch regelmäßig Football-Übertragungen und er ist Experte für Basketball.

Besonderes Augenmerk will der neue Sportverantwortliche auf Nachwuchstalente im Sport legen, so ist auch für heuer wieder eine trimediale Serie, in der die Champions von morgen vorgestellt werden, geplant. Michael Guttmann: “Ich bin leidenschaftlicher Sportjournalist und freue mich auf die spannende Herausforderung in einem tollen Team“.

Für Chefredakteur Walter Schneeberger ist Michael Guttmann ein Garant dafür, dass die Sportberichterstattung nicht nur auf Ergebnisse fokussiert ist, sondern auch Hintergrundgeschichten sowie die gesellschaftlichen, gesundheitlichen und sozialen Aspekte von Sport in allen drei Medien des ORF Burgenland nicht zu kurz kommen.

Landesdirektor Mag. Werner Herics: „Ich freue mich, dass Michael Guttmann diese Aufgabe übernommen hat und er der Sportberichterstattung künftig auf allen unseren Plattformen mehr Bedeutung einräumen wird.“

Der ORF Burgenland ist die wichtigste mediale Plattform für den burgenländischen Sport. Im Vorjahr wurden neben nationalen Zulieferungen allein in „Burgenland heute“ über 160 Beiträge aus dem Bereich Sport gezeigt. Dazu gibt es die tägliche Sportberichterstattung auf Radio Burgenland und zahlreiche Berichte auf burgenland.orf.at.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Burgenland

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Mag. (FH) Christina Aichner

Tel: 02682-700-2719

E-Mail: christina.aichner @ orf.at