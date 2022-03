SPÖ-Kucher: „Nicht einmal mehr GECKO will mit dem Corona-Management der Bundesregierung was zu tun haben“

Laut Medienberichten bevorstehende Rücktrittswelle aus Gremium – Österreich als negativer EU-Spitzenreiter, Erstimpfungen am Nullpunkt und tägliche Rekordinfektionswerte waren wohl zu viel

Wien (OTS/SK) - „Die Bundesregierung scheitert auf ganzer Linie. Nicht einmal mehr GECKO will mittlerweile noch mit dem Corona-Management der Bundesregierung was zu tun haben“, ist SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher fassungslos. Es sei eine Katastrophenperformance der Bundesregierung, die ihren Ausdruck in einem Schul- und Krankenhausbetrieb jeweils knapp vor dem Kollaps, in Österreich als negativer EU-Spitzenreiter, in Erstimpfungen am De-facto-Nullpunkt und in täglichen Rekordinfektionswerten finde. Das sei wohl zu viel für die meisten Expert*innen der GECKO-Kommission geworden, die dankenswerter Weise versucht hatten, Österreich mit ihrem Know-How besser durch die Krise zu bringen, als die Bundesregierung dazu in der Lage ist. „Die Bundesregierung mit Expertise und Evidenz zu beraten, dürfte allerdings ein sinnloses Unterfangen sein. Dort hört man lieber auf Platters und Köstingers“, bezieht sich Kucher auf den Tweet eines Corona-Experten, der von sich selbst sagt, es „aufgegeben“ zu haben, die Bundesregierung zu beraten. ****

„Es ist kein Naturgesetz, dass Österreich so schlecht durch die Krise kommt. Das hängt mit einer Regierung zusammen, der es stets wichtiger ist, sich selbst zu inszenieren, als Österreich gut durch die Krise zu bringen“, erinnert Kucher an die Plakatserie ‚Pandemie gemeistert‘ im vorigen Sommer und an den sogenannten ‚Freedom-Day‘ am 5. März. Dabei gelte stets das Prinzip: „Immer wenn die Bundesregierung sich inszeniert, darf es die Bevölkerung Österreichs ausbaden. Bald wird jeder und jede jemanden kennen, der oder die in Österreich durch das Missmanagement der Bundesregierung erkrankt ist“, so Kucher abschließend. (Schluss) lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at