Tabuthema „psychisch krank“: Nur darüber reden hilft

pro mente Austria-Fachtagung "Tabus in der psychosozialen Versorgung"

Linz (OTS) - Suizid, Armut und Tod – darüber spricht man nicht. Aber auch über psychische Probleme zu reden, ist für viele schwierig. Nicht ohne Grund, denn Themen dieser Art sind in unserer vermeintlich so aufgeklärten Gesellschaft nach wie vor mit Tabus belegt. Und wer Tabus – die gläsernen Wände unserer Gesellschaft – freiwillig oder unfreiwillig durchbricht, erntet gesellschaftliche Ausgrenzung – von relativ harmlosen Formen wie betretenem Schweigen über offene Signale der Ablehnung wie entsetzte Blicke oder höhnisches Lachen bis hin zu schweren Saktionen in Form eines Ausschlusses aus der Gemeinschaft.

Unter welchen Tabus Menschen mit psychischen Problemen leiden, aber auch jene, die diesen Menschen helfen, und was man dagegen tun kann, hat pro mente Austria zum Thema der diesjährigen Fachtagung „Tabus in der psychosozialen Versorgung“ am 17. März in Innsbruck gemacht. Im Zentrum der Tagung, an der rund 350 Fachkräfte aus dem Bereich der psychosozialen Betreuung teilnahmen, stand die Frage, wie über die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen hinaus mit weiteren Tabus, denen sich Betroffene gegenübergestellt sehen, in der psychosozialen Versorgung umgegangen werden kann.

Die Langversion der Presseaussendung finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Presseanfragen:

Urban & Schenk medical media consulting

Barbara Urban: +43 664/41 69 4 59, barbara.urban @ medical-media-consulting.at

Mag. Harald Schenk: +43 664/160 75 99, harald.schenk @ medical-media-consulting.at



Allgemeine Anfragen:

pro mente Austria

Mag.a Maria Maunz-Ranacher

Bundessekretariat pro mente Austria

Annenstraße 24/5, 8020 Graz

+43 664 3964333

maunz @ promenteaustria.at

www.promenteaustria.at