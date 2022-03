AK Anderl: Wichtig, Risikogruppen-Regelung zu verlängern!

Wien (OTS) - Die aktuelle Risikogruppen-Regelung läuft mit 31. März 2022 aus. „Die Risikogruppen-Regelung muss verlängert werden – und das rasch“, verlangt AK Präsidentin Renate Anderl. „Der Schutz von Risikogruppen muss jetzt Vorrang haben. Betroffene dürfen nicht in der Luft hängen. Sie brauchen Planungssicherheit, gerade angesichts der All-Time-High Corona-Neuinfektionen und der geplanten Abschaffung der Quarantäne für ungeimpfte und nicht genesene K-Personen.“

Gerade jetzt muss die Risikogruppen-Verordnung verlängert werden. Denn die Corona-Neuinfektionen erreichen Rekordwerte, und ab April müssen nicht vollständig geschützte Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne, sondern mit Maske arbeiten dürfen. „Bei nicht impfbaren Hochrisikopersonen und jenen, die trotz Impfung einer erhöhten Gefahr des schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, ist die Angst vor Infektionen am eigenen Arbeitsplatz größer als je zuvor“, so Anderl. Die Freistellungsmöglichkeit für Risikogruppen läuft Ende März aus. Eine Verlängerung ist leicht möglich. „Die Bundesregierung muss diesen Betroffenen angesichts der Infektionszahlen und der Quarantäne-Lockerungen rasch den notwendigen Schutz gewährleisten“, betont Anderl.

