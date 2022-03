Musikalische Unterstützung aus Österreich für die tapfere russische Journalistin Marina Owsjannikowa

Bekanntes russisches Lied „Schwarze Augen“ wird zum Protestlied

Steyr (OTS) - Dieses Wochenende gibt es weltweit viele Unterstützungs-Konzerte für die Ukraine. Der Steyrer Musiker Peter Czermak hat sich durch die Protestaktion der Journalistin Marina Owsjannikowa im russischen TV-Studio zu einem Unterstützungslied inspirieren lassen. In „The Black Eyes of Marina Ovsyannikova“ werden ihre Aufrufe an die russischen Bürger und Bürgerinnen in Liedform gesetzt. „So zeigt euch und protestiert. Fürchtet euch nicht! Sie können nicht alle ins Gefängnis bringen…“

Verwendet wird dafür die Melodie des bekannten russischen Volksliedes „Schwarze Augen / Otschi tschornyje“. Dieses Lied ist selbst ein Symbol für die Bruderschaft von Russland und Ukraine. So stammt der Originaltext aus der Feder des ukrainischen Dichters Jewhen Hrebinka, aus dem Jahr 1843.

Das Lied wurde auf Youtube veröffentlicht und ist unter „The Black Eyes of Marina Ovsyannikova“ abrufbar https://youtu.be/Yn_La9MvQG8.

Die Motivation für Peter Czermak findet sich in einem Zitat von John Lennon wieder: „All we are saying, is give peace a chance!“

Rückfragen & Kontakt:

peter.czermak @ gmx.at, T: +43 699 88796015, www.lebenselixier-musik.at