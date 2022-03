fjum gründet neue Klimajournalismus-Akademie

Wiener Medieninstitut bietet ein breites Workshop-Angebot rund um die Klimakrise an.

Wien (OTS) - Die journalistische Weiterbildungseinrichtung forum journalismus und medien (fjum) wird ab kommender Woche zahlreiche Angebote und Info-Events zum Thema Klimawandel anbieten. Die neu gegründete Klimajournalismus-Akademie ist eine Workshop-Reihe, die Journalist:innen dabei unterstützen soll, Stories rund um den Klimawandel auf unterschiedlichen Kanälen zu produzieren und damit eine breite Öffentlichkeit zu erreichen.

Die Workshops der Klimajournalismus-Akademie umfassen inhaltliche Inputs, journalistische Tools und Techniken und medienpolitische Diskussionen. „Klimathemen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, der Bedarf an guten Klima-Storys steigt rasant, da braucht es bestens ausgebildete Leute“, sagt fjum-Geschäftsführer Simon Kravagna. Partnerorganisationen dieses neuen Weiterbildungsprogramms sind die Austria Presse Agentur (APA), das Netzwerk Klimajournalismus Österreich und der Presseclub Concordia.

Den Start der Klimajournalismus-Akademie macht Sara Schurmann. Mit ihrem „ABC des Klimajournalismus“ wird die renommierte Klimajournalistin eine umfassende Einführung in die Materie geben. Des Weiteren bietet fjum im Rahmen der Akademie Social-Media- und Storytelling-Trainings zu Klimathemen an, sowie Workshops für das Produzieren von Erklär-Videos. Auch strukturelle Fragen werden diskutiert: Braucht eine Redaktion eine eigene Klima-Abteilung, um der Klimakrise gerecht zu werden? Ist es vielleicht besser, wenn alle Ressorts gleichermaßen zuständig sind und sich so alle Kolleginnen und Kollegen verantwortlich fühlen, das Thema journalistisch abzudecken?

Die Workshop-Reihe der Klimajournalismus-Akademie wird laufend erweitert, auch internationale Angebote sind in Planung. Für die Teilnahme an den Workshops wird ein reduzierter Kostenbeitrag verrechnet, um möglichst vielen Journalist:innen einen Zugang zum Programm zu ermöglichen. Dies ist durch die Unterstützung von Sponsoring-Partnern wie der Wiener Städtischen Versicherung, der Klimaschutzinitiative klimaaktiv, Wien Energie und der ÖBB möglich.

Fachliche Inputs rund um das Thema Energie bietet der Crashkurs Energie & Klima. Expert:innen der Österreichischen Energieagentur bringen in kurzen Online-Sessions die großen Herausforderungen beim Umbau des Energiesystems auf den Punkt.

