Freiwillige starten Informationssammlung zur Hilfe für Betroffene des Ukraine-Kriegs

Auf ukraine-helfen.at findet sich eine große, übersichtliche Sammlung an Hilfsangeboten aus Österreich, die laufend aktualisiert wird.

Graz (OTS) - Die Situation in der Ukraine und die Lage der Menschen in der Ukraine und auf der Flucht sind nicht in Worte zu fassen. Gleichzeitig ist in und rund um die Ukraine, aber auch ganz Europa, eine Welle der Hilfsbereitschaft entstanden. Eine Vielzahl an Organisationen und Privaten leisten einen Beitrag dazu und täglich kommen neue Angebote hinzu.

Durch diese Vielzahl, die Dynamik und auch die verschiedenen Arten der Hilfsmöglichkeiten, seien es beispielsweise Geld- oder Sachspenden, ist es schwer eine Übersicht zu bekommen wie am besten geholfen werden kann und wohin man sich wenden kann. Daher betreibt die Online-Plattform sonected.at eine Informationssammlung, die momentan über 100 Hilfsangebote enthält. Täglich kommen neue Angebote hinzu und werden bestehende aktualisiert.

Peter Strack-Goritschnig, Koordinator und Mitinitiator: “ Uns ist es wichtig nicht nur eine Link-Sammlung zu sein. Unser Anspruch ist es, kurz aufzuzeigen, was benötigt wird, was damit passiert und wo dies passiert. Unser Ziel ist, dass die Unterstützung aller Menschen, die Helfen wollen, ankommt und nicht an Mangel an Information scheitert. ”



Thematisch beschränken sich die Informationen nicht nur auf Geld- und Sachspenden, sondern enthalten etwa auch Zeitspenden, die Vermittlung von Wohnraum, aber auch Versammlungen, Demos und die Möglichkeit sich zu vernetzen. Die Angebote können etwa nach Themen oder Bundesland gefiltert werden. Bei Interesse kann via Link direkt zur gewünschten Seite gewechselt werden.

Das Team von sonected und die Freiwilligen unterhalten die Seite unentgeltlich und unabhängig. Alle eint der Geist in diesen Zeiten einen kleinen, aber sinnvollen Beitrag zur Unterstützung der betroffenen Menschen leisten zu können. Weitere Freiwillige sind jederzeit willkommen und können dazu die Kontaktmöglichkeiten auf der Homepage nutzen.

Pirmin Riedmann, Betreiber www.sonected.at und Mitinitiator: “ www.sonected.at">Bereits in den ersten drei Tagen konnten wir einige Tausend Weiterleitungen auf Initiativen durchführen. Die Zugriffe steigen weiter stark an. Wir sehen den enormen Bedarf der Informationssammlung und werden diese weiter Ergänzen. So ist unter anderem eine FAQ und eine Liste mit wichtigen Telefonnummern in Arbeit. Aktuell bekommen wir vermehrt Angebote zur sozialen Integration für die Geflüchtete; Das beginnt beim Töpferkurs und geht weiter bis zum Eishockeytraining. Auch das planen wir in Zukunft aufzunehmen. ”

Basierend auf aktuellen Anfragen ist weiters geplant, ein interaktives Widget bereitzustellen, das auf Webseiten und z.B. in News-Artikeln eingebettet werden kann und so die Informationen für alle überall und aktuell bereitstellt. Der Anspruch ist die Informationen beispielsweise Nachrichtenportalen zur Verfügung zu stellen und diesen so den Aufwand der laufenden Pflege abzunehmen.

